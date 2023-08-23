杭州亞運2023｜香港霹靂舞隊名單　棄《全民造星》B-Boy領銜衝8強

杭州亞運首度將霹靂舞（Breaking）納入正式競技項目，香港霹靂舞隊將派出2男2女應戰。4名舞者自去年起出戰多場國際賽汲取經驗，兩名B-Boy更全職練舞接近一年，包括為人熟悉的B-Boy Think及放棄《全民造星》的B-Boy C Plus，期望在杭州亞運殺入8強，甚至挑戰更高名次。



男子

B-Boy C Plus（施嘉鑫）、B-Boy Think（曾子驊）

女子：

B-Girl Lady Little（陳嘉怡）、B-Girl Lady Banan（黃昭惠）



比賽日期

10月6至7日



B－Boy C Plus今年5月在WDSF霹靂舞世界系列賽，躋身32強創下香港歷史。（資料圖片／鄭子峰攝）

2020年，國際奧委會把霹靂舞列為2024年巴黎奧運新增項目，亞奧理事會同年也把霹靂舞設為杭州亞運競技賽項。4名香港舞者自兩年前起出戰多場港隊選拔賽，最終脫穎而出成為香港代表。

B-Boy Think與B-Boy C Plus先後轉當全職運動員積極訓練，除了以巴黎奧運為終極目標，他們在亞運劍指8強甚至更高名次。其中B-Boy C Plus放棄《全民造星V》晉級資格，決心為香港霹靂舞熱血一次。

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B－Boy Think曾突破世界錦標賽正賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊獲信和集團資助，邀請法國Hip Hop大師B-Boy Thias來港特訓，為亞運備戰。（資料圖片／葉詩敏攝）

港隊獲贊助商資助，早前邀請法國Hip Hop大師B-Boy Thias來港5天為港將特訓，備戰杭州亞運和巴黎奧運積分賽。兩名女將B-Girl Lady Banan與B-Girl Lady Little坦言短短5天已獲益良多，冀能在亞運躋身16強。

Lady Little（左）與Banan（右）冀能躋身杭州亞運霹靂舞16強。（資料圖片／葉詩敏攝）

比賽日期：

10月6至7日



香港霹靂舞隊歷屆亞運獎牌

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