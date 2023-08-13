霹靂舞｜香港隊獲法國名師指導衝擊亞運　首嘗專屬教練的幸福

自香港霹靂舞亞運代表隊成軍後，B-Boy C Plus不時被記者問一個問題：「請問教練是誰？」，他都會答「靠自己」。

大部份香港代表隊都有隨隊教練指導，惟霹靂舞港隊沒有，這個「少數」，包括四名香港霹靂舞亞運代表。

近日，港隊獲贊助商資助，邀請法國Hip Hop大師B-Boy Thias來港5天，與四名港將作為期5日密集特訓，備戰杭州亞運和巴黎奧運積分賽。「第一次覺得原來有教練，是可以這樣訓練的。」身經百戰的B-Boy C Plus說。



杭州亞運在即，繼早前赴日本集訓後，港隊再獲信和集團贊助，邀請法國知名表演者B-Boy Thias來港5天，為四名亞運霹靂舞代表B-Boy C Plus、B-Boy Think、B-Girl Banan和B-Girl Lady Little特訓。除了增強音樂感和技巧，也重新理解霹靂舞的演繹並建立自信，衝擊杭州亞運。

短短5天，四人坦言獲益良多，特別是以往練習較為忽視的「*Toprock（搖滾步）」和音樂感。

*Toprock：做地板動作前跳的步法

港隊再獲信和集團資助，邀請法國Hip Hop大師B-Boy Thias來港特訓，為亞運備戰。（葉詩敏攝）

終有專屬港隊教練 針對性練習感幸福

Toprock可幫助舞者抓住音樂的節拍，做好真正地板動作前的準備。全職訓練近一年的B-Boy Think坦言第一次有規律性訓練，早午兩節各2.5小時練習，下課前再有半小時檢討和重溫當日訓練內容，「有系統之餘，他教我們如何面對比賽中不同音樂的駕馭技巧，最衝擊是一個步法可以不只一個層次，他給我們很多Idea（想法），令我們的音樂感有突破。」

4名舞者雖然是港隊代表，惟絕大部分時間都是各自在舞室與其餘舞者鍛煉、改進，除了出外集訓交流，甚少一起在「教練」的指導下訓練。C Plus更興奮得在社交平台寫道：「呢個星期有機會體驗到一個屬於香港隊嘅教練，唔試唔知原來有教練係一件幾咁幸福嘅事」。

B-Boy Thias是擁有豐富經驗的嘻哈界別象徵，他既是一位舞者，同時是一位表演者、編舞家及舞蹈導師，與生俱來的音樂感是其武器之一，C Plus不諱言這是「珍貴的技巧」。

霹靂舞｜B-Boy C Plus轉全職衝擊奧運 世界系列賽32強創香港歷史

杭州亞運・霹靂舞｜B-Boy Think望闖八強 黃金寶勉後輩要有自信

4名霹靂舞代表在B-Boy Thias身上重新學習「聽音樂」、把動作融入音樂。（葉詩敏攝）

「我們以前在沒有教練的情況下，沒想過會有那麼多針對性練習，如何與對手在場上Connect（連結），他還有個範疇很強，就是Toprock、音樂感好勁，亦是香港沒有人有他的層次去教到我們的東西。現在比賽都好講求音樂感，所以他的技巧很珍貴。」C Plus亦指Thias讓眾人發掘更多自身的特質。

技術的累積需要時間，B-Boy Thias覺得心態更重要，除了傳授技巧，直言最重要是「Be Proud」（自豪），「你要相信自己跳的東西，要為自己作為B-Boy、B-Girl而自豪，我想他們建立自信，這很重要。」

B-Boy Thias希望針對4人不同特質去為他們創立風格、增強自信，曾出戰世界錦標賽、亦奪得港隊選拔賽多站冠軍的B-Boy Think，不諱言被Thias看出缺點：「他留意到我跳舞時不夠放，或似是好怯，問我首先要問自己為什麼要怯、怯什麼。他幫了我很多，他點出其實是我平時不夠享受個音樂。」

B-Boy Think自言不習慣聽Funk音樂，Thias短短觀察數天已點出了問題為他解決。（葉詩敏攝）

港將在國外比賽，評審到觀眾未必認識，因此必須相信自己的舞步是有藝術價值，一旦自我懷疑，氣勢很快會被對手搶走。B-Girl Banan與Lady Little自言個性比較怕醜，也非很有自信的女生，Thias提醒她們要相信自己，甚至可借助動作讓人留下深刻印象，Lady Little說：「平時跳Toprock好少望住人跳，因為比較怕醜，但他教我們一定要放大動作來做，我本身身形細小，動作大會較突出。」她稱一早已期待Thias來港指導，本身是當醫護助理、非全職訓練的她，更請假5天參加特訓，獲益匪淺。

B-Boy Thias針對4人不同特質去創立風格、增強自信。（葉詩敏攝）

4名香港霹靂舞代表直言首次有規律性密集訓練。（葉詩敏攝）

衝擊杭州亞運8強

信和集團除出資聘請B-Boy Thias外，還向港隊提供物理治療資助，以及贊助海外酒店住宿，讓港將可以提早兩至三天抵達比賽當地，獲足夠時間適應時差和調整狀態。四人將在月尾先後遠赴葡萄牙和比利時出戰奧運積分賽，返港一星期後轉戰杭州亞運。

四人曾在上月到杭州亞運霹靂舞場館出戰亞洲錦標賽，B-Girl Banan指場地較積分賽舞台大，「場地大了，燈光也較暗，所以衣著方面需較明亮顏色，動作也要放大來做，才讓評判看到。」兩名女將不約而同表示亞錦賽氣氛緊張，「好多內地人主場撐中國隊，所以心理上一定要克服，就算我們只得幾個香港代表運動員，也要撐返自己隊。」

亞運前獲Thias指導添不少信心，兩人直言以16強為目標，C Plus和Think則冀能衝擊8強或更高名次。

霹靂舞｜港隊赴杭州戰亞錦賽為亞運熱身 冀追上日本「人海戰術」

Lady Little（左）與Banan冀能躋身杭州亞運霹靂舞16強。（葉詩敏攝）

信和集團除出資聘請B-Boy Thias外，還向港隊提供物理治療資助，以及贊助海外酒店住宿。（公關提供）

其他香港霹靂舞報道：