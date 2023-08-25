田徑世錦賽｜牙買加跑手不達標照入決賽　開賽前竟遇罕見交通意外

世界田徑錦標賽男子200米準決賽，牙買加跑手赫臣跑出20.38秒，總成績排第14位，卻竟然獲格外開恩，成為決賽的第9人，今日（25日）與其餘8名跑手爭奪男子200米的世界冠軍。這名26歲的牙買加跑手賽前遇上罕見的交通意外，準決賽時只可「眼朦朦」地作賽。



牙買加跑手赫臣（Andrew Hudson）出戰世錦賽男子200米準決賽，在第一組跑出20.38秒，小組第5名衝線，結果總成績排第14位，基本上無緣晉身決賽，但賽會卻特准他晉級，這名牙買加跑手決賽將在第1線出戰。赫臣準決賽的時間，與總成績第8名的利比里亞跑手相差0.17秒，為何賽會容許他晉級？

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赫臣（黃衫）最終在準決賽總排名排第14，但他依然晉級男子200米決賽。（Getty Images）

男子200米準決賽前，賽會安排了高爾夫球車接送一眾跑手，由熱身區前往準備區，同列第一組的赫臣與美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）在同一車上。當車子駛至路口時，遇上另一輛高球車，雙方都沒有收油，最終發生碰撞，而赫臣在撞車後按住右眼。

撞車後赫臣按住右眼。（X截圖）

赫臣隨即送往醫療室，醫生為赫臣清除右眼內的部分碎片，但他的視野依然不清晰，他在醫療室掙扎良久，最終都決定落場。他所屬的第一小組押後半小時開賽，變成最後一組，而赫臣的眼睛依然看得不清楚，最終跑出小組第5。

「每當我睜開眼時，我的視野也很模糊。我在房中逗留約20分鐘，不斷考慮我是否作賽，我付出不少才來到這裏（世錦賽），每個人也有各自的難關，只要我能夠跑，我就嘗試，我已經傾盡所有。」

在同一高球車上的賴奧斯，則沒有受傷，並跑出19.76秒，以總成績首名躋身決賽。這名新鮮出爐的百米飛人賽後講述事發過程，同樣對赫臣的狀況表示擔心。