田徑世錦賽2023｜莎卡莉李察臣破紀錄奪冠　曾陷大麻風波缺戰奧運

在匈牙利布達佩斯舉行的2023年世界田徑錦標賽，美國跑手莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）在女子100米決賽中跑出10.65秒奪金，更打破世錦賽紀錄，成為該項賽事史上最快的女子100米跑手。



今次是莎卡莉李察臣首次參加田徑世錦賽，此前亦未曾在任何國際性賽事奪得過個人獎牌。相比起兩名牙買加對手費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）和舒歷嘉積遜（Shericka Jackson），莎卡莉李察臣並非今屆世錦賽冠軍的最大熱門，尤其費莎是擁有歷史第3快女子100米紀錄的女飛人，曾獲兩面奧運100米金牌。

莎卡莉李察臣並非今屆世錦賽最大熱門，她此前未曾在任何國際性賽事奪得個人100米獎牌。（Getty Images）

在準決賽中，莎卡莉李察臣以10.84秒獲第3名晉身決賽，但被分配至最外側的第9號跑道。面對兩名牙買加強敵，莎卡莉李察臣起步並未取得優勢，不過隨後她加速從後趕上，最終以10.65秒奪得金牌，打破個人最佳紀錄之餘，亦打破世錦賽紀錄。這成績也讓她與另外兩人並列為史上第5快的女跑手之一，當中包括今場強敵舒歷嘉積遜。

衝線前一刻，莎卡莉李察臣似乎已意識到將要奪冠並張開手衝線，然而當她停下來看到自己的成績時，卻露出難以置信的反應，「這種感覺太不可思議了，我覺得一切的努力都有了回報。我奉獻出自己的一切，在今季一直保持堅定的信念，並相信練習會推動自己進步，因此我很感激。」她賽後接受Eurosport訪問時表示。舒歷嘉積遜及費莎今場分別以10.72及10.77秒排在第2及第3位。

衝線看到成績後，莎卡莉李察臣表現得相當驚訝。（Getty Images）

兩年前曾失去參加奧運資格

雖然這是23歲的莎卡莉李察臣第一次參加田徑世錦賽，但其實她數年前便已是美國頂級跑手，更是20歲以下女跑手的100米世界紀錄保持者（10.75秒）。兩年前她在奧運選拔賽中跑出過10.64秒，本備受期待能為美國重奪奧運女子100米金牌，然而因為隨後在大麻檢驗中呈陽性，被取消成績並罰停賽一個月，失去參加東京奧運資格。

她在接受新加坡《今日報》（TODAY）訪問時解釋，由於在選拔前一個星期得悉生母去世的消息，因而吸食大麻。莎卡莉李察臣小時候被生母棄養，由祖母及姨媽撫養長大，她形容生母對自己而言是一名「陌生人」。不過在知道母親逝世的消息後，即使知道不能吸食大麻，仍選擇以這種方式處理震驚而不穩定的情緒。

由錯過奧運的波折，到世錦賽奪金，莎卡莉李察臣談到當中的感受：「無論發生什麼事，你都不能夠迷失自己。你會面對好日子、壞日子，未來可能更好，但亦可能更差，但活着就看到明天。明天不一定會有陽光，但這是我熱愛明天的原因。」

「我經常說，永不放棄。」莎卡莉李察臣說：「永遠不要讓傳媒、局外人、其他人去定義你，只有你自己才可以。我一直說要戰鬥，無論面對什麼，戰鬥吧。」

兩年前莎卡莉李察臣曾因生母逝世吸食大麻，從而失去參加2020東京奧運資格。（Getty Images）

莎卡莉李察臣賽後亦表示，被安排到外側跑道，對她來說具有象徵意義，「我能夠活在自己的世界裏，老實說那就像我整個人生一樣，我總是沉浸在自我世界之中，所以在9號跑道上作賽對我來說是完美的，因為我知道我要做的就是只是關注自己。我（衝線時）慶祝，只是因為覺得無論結果如何我都已經盡力了。」

目前女子100米世界紀錄是10.49秒，從1988年一直塵封至今，莎卡莉李察臣今次跑出的紀錄與其相差0.16秒。