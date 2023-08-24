田徑世錦賽｜女子撐竿跳重演奧運經典一幕　美國澳洲選手平分金牌

東京奧運男子跳高出現罕見的雙金，意大利的譚貝利與卡塔爾「鳥人」巴舒謙齊齊平分金牌，兩人相擁一幕，叫人感動。

力爭蟬聯世界冠軍的美國女子撐竿跳選手梅恩，與澳洲選手妮娜堅尼地鬥得難分難解，兩人同樣跳過4.90米，但挑戰4.95米不果，最終梅恩與堅尼地平分金牌，田徑場上感動一幕再度上演。



東京奧運女子撐竿跳金牌得主梅恩（Katie Moon），以衛冕身份出戰世錦賽，力爭個人第2個世界冠軍。這名32歲的美國選手與澳洲的妮娜堅尼地（Nina Kennedy），在兩次試跳後齊齊跳過4.90米，並列領先，金牌篤定不出這二人。兩人其後試跳4.95米，3次同告失敗。

梅恩與堅尼地討論一會兒後，來自澳洲的堅尼地突然露出笑容，兩人其後相擁，決定平分金牌，繼東京奧運男子跳高後，田徑場上再度重演「雙金」的一幕。梅恩成功蟬聯世界冠軍；堅尼地則首度贏得世錦賽，更刷新澳洲紀錄。

東京奧運︱跳高兩男平分金牌創百年來首例 相擁慶祝體現奧運精神

堅尼地與梅恩在討論後，決定平分女子撐竿跳的金牌。（Getty Images）

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妮娜堅尼地得知成為世界冠軍後，不禁真情流露，哭成淚人。26歲的堅尼地賽後接受訪問，原來是她先提出平分金牌，幸好對方欣然接受，「我以為她（梅恩）不想平分（金牌），我們可能要繼續跳下去，但我看着她然後問：『你會唔會想平分呢？』當時她顯得釋懷，我都有相同表情，原來大家想法相同。能夠與梅恩分享這面金牌，這是非常特別的一刻，她是女子撐竿跳的GOAT（世上最佳）。」

堅尼地跳出4.90米，將澳洲紀錄推前8厘米。（Getty Images）

堅尼地成為世界冠軍後，真情流露即場灑淚。（Getty Images）

梅恩的職業生涯再增添一面世錦賽金牌，她賽後笑言從沒有想過平分金牌，但對於這種的衛冕方式，她直言並不介意，「當我跳完4.95米時，我已經十分疲累，但我認為她（堅尼地）想繼續跳，所以我都準備好並對她說，她第一個反應是：『真係想跳？』當刻我立即停一停，因為這是個即時的反應，除非她想平分金牌。我認為這是正確的決定，大家都用盡全力，所以我對此十分滿意，只是沒有想過這樣的場面會發生在我身上，這很有趣。」

梅恩衛冕世錦賽，成為兩屆世界冠軍。（Getty Images）

世界田聯透過社交網站公布梅恩與堅尼地分享金牌，齊齊成為世界冠軍，而在東京奧運開創先河的譚貝利（Gianmarco Tamberi）打趣地留言：「邊有可能平分金牌？」（How is it even possible to share a gold medal?!?!）梅恩回應對方說：「係你開始呢個潮流。」（You started a trend）

譚貝利在今屆世錦賽不用再平分金牌，跳出2.36米，險勝美國的夏里遜（JuVaughn Harrison），贏得個人首個世界冠軍。

譚貝利與巴舒謙在東京奧運平分跳高金牌，相擁慶祝，成為奧運的經典一幕。（資料圖片／路透社）