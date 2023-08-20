世界田徑錦標賽｜中長跑女王夏辛功虧一簣　萬米激鬥不敵埃國三嬌

2023年的世界田徑錦標賽（World Athletics Championships）周六（19日）於匈牙利的布達佩斯揭幕。賽事首晚即有重頭戲女子10000米決賽上演，所有比賽焦點皆放在埃塞俄比亞跑手捷迪（Letesenbet Gidey）與夏辛（Sifan Hassan）兩人的對決之上。然而比賽結果卻出乎世人意料，在最後關頭出現戲劇性的一幕。



25歲的捷迪是東京奧運10000米銅牌，也是去年田徑世錦賽10000米金牌得主，同時是該項目的世界紀錄保持者；而代表荷蘭的30歲「中長跑女王」夏辛，其個人10000米最佳時間雖較捷迪保持的世績慢超過5秒，但她卻在東京奧運擊敗過捷迪得到同項目金牌，並曾在2019年田徑世錦賽10000米奪冠。

世界田徑錦標賽2023｜焦點賽程一覽 港隊陳銘泰出戰跳遠

世人原以為今次世錦賽女子10000米，會如東京奧運那時一樣會上演捷迪鬥夏辛的精彩場面。（資料圖片/Getty Images）

比賽開始，全體選手都以較慢的速度起步，美國羅渣士（Natosha Rogers）率先「放頭」跑出，隨後由來自芬蘭的李察遜（Camilla Richardsson）開始領放，比賽整體節奏偏慢，賽事來到首2000米時用了6分50.61秒，平均每公里為3分26秒，隨着比賽持續進行，帶頭的李察遜每圈跑約75至77秒，半程時間為16分23.55秒，平均配速約每公里3分17秒。

【世界田徑錦標賽2023】美國羅渣士（右一）在女子10000米決賽甫開賽即選擇「放頭」領跑。（Getty Images）

隨後肯尼亞基密絲（Irine Jepchumba Kimais）、吉提克（Agnes Jebet Ngetich）上前挑戰領先位置，埃塞俄比亞的謝絲姬（Gudaf Tsegay）開始發力領跑，將每圈速帶至72秒，賽程僅剩下最後3000米時，同胞捷迪衝上領跑位置繼續帶領主集團前進；而夏辛則一直守於隊伍中後方。

【世界田徑錦標賽2023】夏辛比賽中段一直守在「主車群」伺機突圍。（Getty Images）

由於前段節奏緩慢亦沒有人試圖施壓突圍，進入最後一公里時主集團中還有11位選手，剩下倒數兩圈捷迪再次放頭，隊友謝絲姬則緊跟在後，隨住最後一圈鐘聲響起，原本一直在隊伍後方的夏辛發力，在最後200米時超越了捷迪，而謝絲姬則是後追緊咬夏辛。

【世界田徑錦標賽2023】夏辛在衝線前15米跌倒，完全失去了爭取成績的機會。（Getty Images）

夏辛、謝絲姬兩人互不相讓進入最後直路，兩人跑線相當接近，現場鏡頭中能看到夏辛每次擺臂都會撞到謝絲姬，可見兩人的爭位爭持有多激烈，然而最後約15米時，夏辛突然失重心跌倒，直接失去競爭機會。

「中長跑女王」夏辛終點前跌倒逐格睇：

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最後由謝絲姬以31分27.18秒率先通過終點，獲得本屆世錦賽女子10000米金牌，而銀、銅牌則由捷迪、蒂伊（Ejgayehu Taye）兩人分別以 31分28.16秒及31分28.31秒取得，前三名皆由埃塞俄比亞選手包辦。

【世界田徑錦標賽2023】3名埃塞俄比亞選手謝絲姬、捷迪及蒂伊最終包辦三甲。（Getty Images）

夏辛相當可惜在最後一圈跌倒，完全沒有機會讓她能夠重新追上領先前方選手；而捷迪也在夏辛緩緩通過終點時上前給予擁抱。

湊巧的是，夏辛和捷迪二人，以往都曾多次都大型賽事衝線時跌到，今次又再次在終點前失諸交臂，相信二人談話時也百般滋味在心頭。

【世界田徑錦標賽2023】捷迪賽後趨前安慰跌倒受傷的夏辛，識英雄重英雄。（Getty Images）

夏辛和捷迪的跌倒歷史：

世界田徑錦標賽2023，8月19日在匈牙利布達佩斯展開。（Getty Images）

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