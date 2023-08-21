田徑世錦賽2023｜新百米飛人誕生　賴奧斯劍指三金（有片）

在匈牙利布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽，美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）跑出生涯佳績9.83秒得金牌，首次贏得世錦賽男子100米冠軍。他表示今屆目標橫掃三金，接下來會出戰強項200米以及4x100米接力。來自博茨瓦納的泰保高（Letsile Tebogo）得亞軍，成為世錦賽史上首位在100米贏得獎牌的非洲跑手。



在周日的男子100米決賽，排第4線的美國跑手基斯甸高文（Christian Coleman）採取先發制人的策略，初段領先，但未能頂到尾。以準決賽第一名晉級的賴奧斯，以及多名跑手在中後段發力，後來居上，最終26歲的賴奧斯最快衝線，以9.83秒得金牌。這是賴奧斯個人生涯的最佳成績，也是今個田徑賽季的最佳成績。

博茨瓦納的泰保高、英國的曉士（Zharnel Hughes）及牙買加的施維爾（Oblique Seville）幾乎同時壓線，泰保高以刷新國家紀錄的9.88秒得亞軍，成為首位在田徑世錦賽獲得100米獎牌的非洲跑手。曉士及施維爾分別排第3及第4名，而基斯甸高文就得第5。

衛冕的費特基利（Fred Kerley）及應屆奧運金牌得主積及斯（Marcell Jacobs）同於準決賽止步。

賴奧斯說：「我知道要做什麼。我來這裏是為了3面金牌，拿了一面，餘下的陸續有來。100米是最困難的，未曾贏過。現在輪到參加那些我喜歡的項目。」賴奧斯的強項是200米，已連贏兩屆世錦賽200米金牌，力爭3連冠，另外他在4x100米接力亦贏過一金一銀。

「高文的起跑向來很快，這一季也保持水準，甚至做得更好。」賴奧斯表示美國隊友基斯甸高文如他所料，初段帶頭，「我需要做的是，確保自己可以在60米左右加速，取得領先。」