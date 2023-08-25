杭州亞運｜港隊帆船年青陣容出征　14歲女將初戰大賽以過程為目標

香港帆船隊派出5男4女出戰下月的杭州亞運，在今日（25日）舉行的記者會中，全數亞運代表皆有出席。港隊帆船總教練Harris Tsolis形容今次是「年青的團隊」，當中包括兩名未成年的港將黃子晏及陳建充。



杭州亞運2023｜香港帆船隊名單 5男4女力爭1998釜山亞運後首獎牌

香港帆船隊派出9人出戰杭州亞運，其中連曾經參加東京奧運的洛雅怡（Stephanie Norton）也是「亞運新人」，首度出戰亞運會。港隊全隊只得貝俊龍（Nicholas Bezy）有亞運經驗，他在5年前的雅加達亞運參加男子激光級，當時他奪得第7名，今屆他轉戰ILCA 7男子單人帆船。

香港帆船隊將派出5男4女出戰下月的杭州亞運。（夏家朗攝）

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說起年輕，不得不提及隊中兩名未成年的港將，16歲的陳建充（Daniel）及14歲的黃子晏，兩人同樣是出戰ILCA 4單人帆船，這個船種的參賽選手，年齡必須是17歲或以下。

年僅14歲﹑就讀哈羅香港國際學校的黃子晏，是帆船隊今屆最年輕的港隊成員，上屆亞運時，黃子晏還未開始接觸帆船，她在10歲開始帆船生涯，經過暑期活動的帆船堂後，一試愛上。

黃子晏漸漸由小朋友變成青少年，她都需要轉船種，當時剛好遇上ILCA 4這個船種，更加有機會參加亞運，她笑言有點難以置信，「若在一年前跟我說有機會去亞運，我都不敢相信」，此事如今卻成真了。

年僅14歲的黃子晏首度代表港隊出戰亞運。（夏家朗攝）

年輕可以是本錢，因為初生之犢不畏虎，但黃子晏卻添一份沉穩，縱然想為港增光，但直言獎牌有點遙不可及，「與其以獎牌為目標，我更想在比賽中盡全力做好，畢竟比賽的目標不止是獎牌，而是當中的過程及學習，我希望近年努力都有回報，令自己及親友們自豪，令所有犧牲變得值得。 」

年紀輕輕就代表港隊，黃子晏當然高興，或許有一件事令這名小妮子更雀躍，「其實洛雅怡是我的偶像，她是一個偉大的運動員，面對不同難題也有方法解決，我很高興如今有機會成為她的隊友。」面對偶像或許有點靦腆，黃子晏笑說從未向洛雅怡提及此事。

黃子晏一直是洛雅怡的「小粉絲」，想不到如今竟成為偶像的隊友。（夏家朗攝）

轉全職兩個月衝獎牌 「對自己能力有信心」

同樣出戰ILCA 4的男子代表陳建充，同樣是10歲左右初次接觸帆船，他並不如黃不晏般一試着迷，Daniel遊走足球與帆船，最終選擇後者，全因大自然的威力，比賽同時可以欣賞到不同的景色。16歲的Daniel去年才正式成為港隊一員，加上近期轉校，而新學校又十分支持他發展運動事業，故他在今年6月成為全職運動員。

為了全力備戰亞運，Daniel過去3個月前往歐洲訓練，接受高強度的訓練，如今在體能﹑技術等各方面也進步不少，他並不是志在參與，而是劍指獎牌，「縱然我加入港隊的時間不長，但我對自己的能力有信心，我深信自己能夠在亞運有好表現，尤其是近2﹑3個月我非常努力，所以希望以獎牌證明，這段時間的付出並沒有白費，為港爭光，同時令家人及朋友都自豪。」