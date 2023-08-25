杭州亞運｜五人籃球賽程公布官網刪賽制說明　香港男籃從缺

香港男子籃球代表隊出戰亞運資格成疑，昨日（24日）香港籃球總會（下稱籃總）剛召開記者會交代情況，今日杭州亞運官網便更新賽程，並刪走頁底解釋賽制的部分。

將於9月26日舉行的男子五人籃球小組賽中，與早前內地傳媒報道的分組名單相同，「中國香港」從缺無緣出戰亞運。



上周五，內地媒體傳出州亞運男籃的分組名單，16支隊伍中未有見香港男籃蹤影。昨日記者會中，籃總主席陳瑞添表示已通知港協暨奧委會、亞洲籃協、中國籃協查詢有關男籃的參賽資格，但未得到明確回覆。他指五人籃球由報名至今，一直未收到任何通知，現時港協已去信亞奧理事會（OCA )，但亞奧會至今尚未有回應。

香港男子籃球代表隊亞運「被消失」。（鄭子峰攝/資料圖片）

今日杭州亞運官網更新賽程。（杭州亞運官方網站截圖）

今日杭州亞運官網更新賽程，公布男、女籃16支球隊對賽資料，賽程可見，五人籃球16支球隊將於9月26日展開小組賽第一輪，直接打入正賽，不設外圍賽。官網更新後更刪走原於頁底解釋賽制的部分。現時16支球隊中，以阿聯酋的亞洲排名最低，排第23位，香港則排名第25位。

《香港01》已向籃總查詢，截稿前未有回應。

香港女籃未受影響，將於9月27日對戰日本、9月29日對菲律賓以及10月1日對哈薩克，爭取出線8強。