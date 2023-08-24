杭州亞運｜香港男籃分組名單「被消失」　籃總：依足條例仍被排除

中國媒體上周五傳出杭州亞運五人籃球分組名單，其中男子賽事並未包括香港隊。周四（24日）香港籃球總會（下稱籃總）緊急召開記者會，交代關於香港男籃參賽資格情況，主席陳瑞添強調對此感到震驚，表示籃總已就事件通知港協暨奧委會，並去信亞洲奧林匹克理事會，至今未獲回覆。



距離杭州亞運開幕只剩1個月，但五人籃球賽程尚未公布，網上傳出參賽球隊名單並未包括香港男籃在內。籃總主席陳瑞添連同港隊成員李琪、惠龍兒、蔡再懃以及陳兆榮出席記者會交代現時亞運男籃情況。

籃總今日召開記者會，交代男籃亞運資格。（張倩儀攝）

籃總主席陳瑞添表示，籃總已通知港協暨奧委會、亞洲籃協、中國籃協查詢有關男籃的參賽資格，但未得到明確回覆。

陳瑞添強調：「為何依足條例但仍被排除在外？」表示籃球由報名至今，一直未收到任何通知。現時港協已去信亞奧理事會（OCA )，但亞奧會至今尚未有回應。然而亞運迫在眉睫，陳瑞添表示會提議港協催促亞奧理事會回覆，期望能知道清楚來龍去脈。

陳瑞添交代情況，但原因和結果仍無可奉告。（張倩儀攝）

杭州亞運官方網站中顯示，亞運男籃16支球隊分別由亞洲排名前12， 以及由外圍賽晉級的4隊，分為4組進行初賽。

據過往2014年仁川亞運經驗，香港隊需要出戰外圍賽爭取正賽席位，除非報名球隊數目為16隊或以下，港隊才能如上屆一樣直入正賽。現時官網公布的賽程中，9月26日已為正賽初賽，未有任何外圍賽資訊。

陳兆榮提出疑問。（張倩儀攝）

席上，港隊成員之一的陳兆榮對現時參賽情況提出疑問如分組賽制、報名球隊數量等，「最重要搞清來龍去脈，如果我們打資格賽輸了，不能打亞運是我們問題，所以希望快些有結果。」