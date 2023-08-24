杭州亞運｜香港男籃分組名單「被消失」 籃總：依足條例仍被排除
撰文：張倩儀
出版：更新：
中國媒體上周五傳出杭州亞運五人籃球分組名單，其中男子賽事並未包括香港隊。周四（24日）香港籃球總會（下稱籃總）緊急召開記者會，交代關於香港男籃參賽資格情況，主席陳瑞添強調對此感到震驚，表示籃總已就事件通知港協暨奧委會，並去信亞洲奧林匹克理事會，至今未獲回覆。
距離杭州亞運開幕只剩1個月，但五人籃球賽程尚未公布，網上傳出參賽球隊名單並未包括香港男籃在內。籃總主席陳瑞添連同港隊成員李琪、惠龍兒、蔡再懃以及陳兆榮出席記者會交代現時亞運男籃情況。
籃總主席陳瑞添表示，籃總已通知港協暨奧委會、亞洲籃協、中國籃協查詢有關男籃的參賽資格，但未得到明確回覆。
陳瑞添強調：「為何依足條例但仍被排除在外？」表示籃球由報名至今，一直未收到任何通知。現時港協已去信亞奧理事會（OCA )，但亞奧會至今尚未有回應。然而亞運迫在眉睫，陳瑞添表示會提議港協催促亞奧理事會回覆，期望能知道清楚來龍去脈。
杭州亞運官方網站中顯示，亞運男籃16支球隊分別由亞洲排名前12， 以及由外圍賽晉級的4隊，分為4組進行初賽。
據過往2014年仁川亞運經驗，香港隊需要出戰外圍賽爭取正賽席位，除非報名球隊數目為16隊或以下，港隊才能如上屆一樣直入正賽。現時官網公布的賽程中，9月26日已為正賽初賽，未有任何外圍賽資訊。
席上，港隊成員之一的陳兆榮對現時參賽情況提出疑問如分組賽制、報名球隊數量等，「最重要搞清來龍去脈，如果我們打資格賽輸了，不能打亞運是我們問題，所以希望快些有結果。」
杭州亞運2023｜香港三項鐵人名單 奧運代表奧斯卡首戰成最強陣容杭州亞運｜彈網港隊首戰亞運 唯一女將劉潔瑩 只想做好十個動作杭州亞運2023｜香港單車隊名單 李慧詩退役 李思穎肩負獎牌希望杭州亞運2023｜香港滑浪風帆隊名單 兩大亞洲冠軍誓續奪牌傳統杭州亞運2023｜香港霹靂舞隊名單 棄《全民造星》B-Boy領銜衝8強杭州亞運2023｜香港滑板隊名單 3男1女角逐 全運會銅牌于朗坐鎮杭州亞運2023｜香港三人籃球名單 大專MVP陳穎欣領銜 全員首戰杭州亞運2023︱香港排球隊名單 男將獲封港版南柱赫楊秀美續領軍杭州亞運2023︱香港足球隊名單 安永佳隨男足征戰 女足以老帶新杭州亞運2023︱香港空手道隊名單 劉慕裳曾綺婷誓延續亞錦賽佳績杭州亞運2023｜香港田徑隊名單 呂麗瑤領銜 新星李紫桃大勇杭州亞運2023｜香港游泳隊名單 何詩蓓力爭首面個人項目亞運獎牌杭州亞運2023｜香港網球隊參賽名單 黃澤林冀延續強勢誓創歷史杭州亞運2023｜香港羽毛球隊參賽名單 鄧謝配領軍力爭重寫佳績杭州亞運2023｜香港賽艇隊名單 趙顯臻盼由銀變金 洪詠甄領女隊杭州亞運2023｜香港體操隊名單 石偉雄缺陣 吳翹充黃曉盈領軍杭州亞運2023｜香港籃球隊名單 李祉均全職後首率隊 李琪告別戰杭州亞運2023｜香港帆船隊名單 5男4女力爭1998釜山亞運後首獎牌杭州亞運2023｜香港龍舟隊名單 世青銀牌功臣在陣杭州亞運2023｜香港棒球隊名單 胡子彤歸隊 新星打出驚喜