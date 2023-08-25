杭州亞運｜香港男子沙排組合被指不符標準　排總：曾請求酌情考慮

香港男子沙排組合謝鍵泓／黃嘉潤因被指不合奧委會標準，即使去年已勝出港隊亞運資格賽，仍無緣參與亞運。港協暨奧委會今（25日）及中國香港排球總會下午回應事件。



謝鍵泓／黃嘉潤去年12月在香港代表隊亞運選拔賽中兩戰全勝，取得亞運資格，然而在港協暨奧委會發出之杭州亞運香港代表團名單中，男子隊只得王沛林／林琪豐的組合。

兩人昨日透過社交網站發文，表示月前突然收到排總通知，指他們不符合奧委會標準，並直斥排總後知後覺，令運動會錯失參加亞運的機會。

謝鍵泓／黃嘉潤未能參戰亞運。（IG@ddww.bvolley）

謝﹑黃在帖文中表示事前完全不知道有什麼標準，港協暨奧委會回覆傳媒查詢，指港協遴選港隊運動員參加國際體育賽事一貫有公開的選拔準則。

港協表示：「本會於2022年2月24日首次公布杭州亞運會運動員選拔準則，及後因應杭州亞運延期，本會於2022年10月3日去信屬下包括中國香港排球總會（排總）在內的所有體育總會，通知他們經由杭州亞組委規定，有關提名運動員參加杭州亞運的最新時間表，截止提交運動員名單的日期為2023年7月15日；本會並於2023年2‍月10日公布最新的選拔準則，同時上載至本會網頁。」

謝鍵泓／黃嘉潤在去年的港隊亞洲資格賽中全勝。（IG@ddww.bvolley）

選拔準則共13項 相關運動員未符任何一條

從港協官網所找到的相關文件顯示，運動員若符合6個客觀標準（Objective criteria）或7個主觀標準（Subjective criteria）的其中一項，即代表符合有關選拔準則。

客觀標準包括在2018至2023年間的世錦賽、亞錦賽、由亞洲奧林匹克理事會舉辦之大型運動會（2018雅加達亞運亦連同在內）、全國運動會、世界運動會或世界大學生運動會中，取得第一至第八名；或曾參加國家奧林匹克委員會（ANOC）舉辦的大型運動會（2019世界沙灘運動會、2020東京奧運亦連同在內）。

而如沙排組合在2018至2023年間，在所屬項目的國際或亞洲聯會舉辦的國際賽事中，排名為總參賽隊數的三分之二或以上，便算符合主觀標準。這對組合假如曾在2018至2023年間在全球或亞洲排名第三或以上；或獲香港體育學院C級或以上的精英項目資助，甚至兩人中只要有一人符合以上標準，都能參與今屆亞運。

排總則回應指，參賽隊數及參賽運動員資格由港協決定，排總只負責提名及協調工作。而排總在4月上旬已將有關準則發送予運動員，期間繼續為球隊報名參與國際賽事爭取成績。

謝鍵泓／黃嘉潤指控排總後知後覺。（IG@ddww.bvolley）

運動員上訴無果 港協：杭州亞組委及亞奧理事會不接受

港協補充，他們於今年5月12日接獲排總提交參加杭州亞運運動員提名，經遴選委員會商議後，由於部分運動員未能符合選拔準則的要求，於7月11日通知排總遴選結果。

而港協於7月14日及7月31日，分別收到排總提出覆核相關運動員參賽資格的申請，「惟在兩次申請中，有關運動員均未有新的成績以支持覆核，因此未能符合選拔準則的要求。」

排總就透露，在7月31日提交的覆核中，陳述了更多原因，包括運動員受疫情所限無法出外參賽爭取成績，請求奧委會酌情考慮。但仍無果。

港協表示，他們在8月17日再次收到排總提出覆核申請，惟當時提交運動員名單的期限（7月15日）已過期多時，杭州亞組委及亞洲奧林匹克理事會均表示不再接受申請，港協暨奧委會遴選委員會其後於8月22日通知排總相關結果。

排總最後在回應中稱：「本會一直全心全力支援計動員，並努力發展排球運動。本會感謝運動員付出及努力，未來會繼續加強與運動員溝通，為運動員爭取更多參賽機會。」