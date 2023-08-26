英超｜熱刺2：0般尼茅夫暫升上榜首　占士麥迪臣大活躍取首球

英超周六頭場，熱刺作客鬥般尼茅夫，占士麥迪臣今仗大活躍，上半場接應沙亞妙傳先開紀錄，攻入加盟熱刺的首個入球。熱刺今仗前場掛帥的李察利臣表現乏善可陳，上半場單刀失機，加上下半場「踩波車」後被換出，其後由古路施夫斯基奠定勝局，結果熱刺兩球淨勝般尼茅夫。



熱刺上周兩球擊敗曼聯，今仗派出相同陣容作客般尼茅夫，李察利臣前線掛帥，占士麥迪臣﹑孫興慜及古路施夫斯基從後支援。熱刺一對防中柏比沙亞（Pape Matar Sarr）與比蘇馬表現繼續對辦，掃蕩之餘，進攻上不乏貢獻，沙亞交出直線，麥迪亞入楔起腳建功，熱刺17分鐘先開紀錄，射入加盟後首個入球。

占士麥迪臣繼續是熱刺進攻的泉源，上半場中後段一次反擊，麥迪臣再度交出妙傳，李察利臣禁區內接應，扣過對手守衛後，試圖以後腳再過對手，可惜被對手破壞，熱刺上半場一球領先。

占士麥迪臣為熱刺開紀錄，與孫興慜一同以「掟鏢」動作慶祝。（路透社）

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熱刺在下半場繼續主導戰局，李察利臣在前場依然未有建樹，其中一次攻勢接應隊友傳送，不單止「踩波車」更魯莽領黃，其後被換走。熱刺依然未能增添紀錄，主帥普斯迪高古嘗試換人，換入比列錫及賀積查治。比列錫入替後，熱刺左路更活躍，這名克羅地亞老將交給烏多基（Destiny Udogie）落底，其後再與孫興慜撞牆後底線傳中，般茅守衛警醒性不高，古路施夫斯基趁機入楔撞射破網，63分鐘擴大領先至2：0，結果熱刺維持勝局，全取3分，暫時登上榜首。