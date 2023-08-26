史達寧兩射一傳助藍軍大勝　適應新帥戰術　感嘆：上季過得很沮喪

車路士周六（26日）凌晨以3：0大破盧頓，終獲球隊3月後首場聯賽勝仗。史達寧（Sterling）今仗兩射一傳成為球隊致勝關鍵，賽後他坦承上季在藍軍過得並不容易，但如今找到自己喜歡的位置。名宿加歷查（Jamie Carragher）亦對他讚不絕口：「我們看到真正的史達寧穿上車路士球衣了。」



第17分鐘，看到史達寧單槍匹馬從右路殺入禁區，在四名守將中起腳破網，不知多少人會覺得這個畫面似曾相識，同時又已睽違多時？轉會車路士前，史達寧曾效力曼城7季，最初表現不算突出，但之後表現突飛猛進，連續5季入球達雙位數，2019/20球季更攻入20個聯賽入球。

今場史達寧兩射一傳，助車路士以3：0大勝升班馬盧頓，賽後他提及上季加盟藍軍後的低迷表現：「上季對我來說頗為沮喪，因為我覺得自己總是背向龍門，感覺上回撤得有點深，讓我無法進入禁區獲得足夠的機會。」

史達寧在普捷天奴麾下踢得順風順水。（路透社）

他今季在英超的表現屢獲好評，特別是上輪不敵韋斯咸一役，他數次從右路殺入禁區，更為球隊博得12碼。史達寧今場賽後接受訪問時，將此歸功於領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）。

據英國《每日郵報》報道，史達寧表示上星期與該名領隊有過一次對話，「我們討論了我的位置，我確實地知道他想我做什麼，就是這麼簡單。我需要回撤，然後要做的就是帶波衝擊對方防線，這個時候的我最具效率。」

利物浦名宿加歷查亦對史達寧今場表現大加讚賞：「史達寧的雙腿像在跳舞，他延續了上周的最佳狀態，而且更勝一籌。我們看到真正的史達寧穿上車路士球衣了。」加歷查賽前亦為這名前曼城球星抱不平：「很多人總是批評他不擅長射門，不是一名好的得分手，可你回看他離開曼城時，他在哥迪奧拿（Pep Guardiola）過往教過的球員中，數據僅落後於美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）。」

加歷查形容「真正的史達寧」穿上車路士球衣了。（路透社）

網民大讚幕後功臣卡些度

車路士今場勝仗的主角無疑是史達寧，讓摩西斯卡些度（Moises Caicedo）稍微避開球迷及媒體焦點。他身負1.15億鎊的高額轉會費，上場地標戰卻即成為藍軍輸波罪人。今仗卡些度正選上陣即踢出身價，據sofascore統計，這名厄瓜多爾中場全場傳球成功率高達97%，地面爭波7次勝出4次、空中爭波3次贏2次，並有2次搶截（Tackle）、1次攔截（Interception）和2次封阻射門的全面數據。

卡些度今仗表現不俗，獲網民大讚。（Getty Images）

雖然賽後普捷天奴及其他球評人沒有特別提及到卡些度的名字，但車路士球迷沒有忽視這名贏波幕後功臣，「安素費南迪斯（Enzo Fernández）加上卡些度，車路士能擁有這兩名球員真是幸運」、「無疑是世界上最好的防中」、「他今天表現十分出色」、「非常非常頂級的球員」。

不過當然，車路士今場的對手盧頓僅為升班馬，這場大勝未必能有力印證球隊的狀態已然回勇。他們未來5輪的英超賽程依次為諾定咸森林、般尼茅夫、阿士東維拉、富咸、般尼，當中應以上季排第7維拉最為難踢，之後更會在10月22日深夜12時30分會硬碰上屆亞軍阿仙奴，屆時才是對普捷天奴及一眾球員的真正考驗。