利物浦轉會操作失敗兼亮出底牌　神刁俠離任後一沉百踩︱轉會專題

利物浦自高普領軍以來在轉會市場鮮有失手，今個夏天卻在收購兩個年輕防守中場卡些度和拉維亞身上，連環敗予車路士，轉會操作失敗兼亮出底牌——原來紅軍是有錢作出巨額收購的，真的尷尬了。

如果是敗給皇家馬德里和巴塞隆拿，大家反應或許沒那麼大，偏偏對手「只是」車路士，自美國班主托德波里（Todd Boehly）上任後，連續3個轉會窗用上3億又3億，今夏再花3億英鎊、上季成績跌到落12位的迷失藍軍。利物浦在轉會市場強勢變弱勢，到底當中發生了什麼事？一切或許又要從一個人的離開說起。



高普和利物浦球迷相信都很想念他——「刁王」愛華士。（Getty Images）

超級轉會精明眼

利物浦球迷應該都不會忘記，球員買賣曾經是紅軍最弱一環，球會總是對有興趣的球員出手太慢，不是被對手捷足先登，便是被賣方坐地起價。此外，買人眼光欠準，經常低買高賣，堪稱轉會市場中的「球壇水魚」。

直到愛華士（Michael Edwards）的到來，才逐漸扭轉這負面印象。愛華士2011年以分析部主管身份加盟利物浦，之後不斷升職，由技術表現總監、技術總監，到2016年11月球會特別為他設立體育總監這個新職位，主管球會內部一切有關足球發展事宜。他之所以升職快過坐火箭，全賴球員轉會交易上眼光精準獨到，出手快狠準，擅長低買高賣，而且在每宗交易上機關算盡，為球會爭取最大利益。

點圖睇：愛華士任內10大收購

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為利物浦「慳出個未來」

先說買人方面，由麥迪比到羅拔臣，愛華士為利物浦「慳出個未來」，事後亦證明，文尼、沙拿的交易抵到爛。他不是一味貪平，而是忠於找尋最大增值潛力的Money Ball，雲迪積克和艾利臣身價不菲，卻成為紅軍奪得英超的終極拼圖，表現物超所值。

不過相對入貨，愛華士在出貨方面，更能顯示他的超強轉會功力。須知道，上山容易落山難，不合用的球員，往往難以找到下家接手，而且球會通常宜得早日平價放走他們，蝕讓本是常事。偏偏愛華士有雙轉會精明眼，無論是賓迪基、沙高和丹尼艾格斯等，均能以好價錢放走。

點圖睇：愛華士任內10大販賣

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極具遠見的附帶條款

在艾格斯轉投修咸頓的交易中，愛華士加入再下一次轉會20％抽成條款。艾格斯在利物浦陣中傷完又傷，僅14次為紅軍在英超上陣，攻入3球。無論怎樣看，球員生涯也難以再闖高峰，修咸頓對這條款自無異議。不料他在聖人全面復甦，獲阿士東維拉以3000萬英鎊收購，離開紅軍兩年後，艾格斯再為球隊帶來額外600萬英鎊進帳。

陣中不合用的球員，已經賣得如此出色，紅軍掛頭牌的巨星出讓，愛華士更加玩到出神入化。說的當然是古天奴2018年1月轉投巴塞的經典交易。

古天奴加盟巴塞，成為他與地上最強的噩夢。（Getty Images）

改變兩間球會命運的交易

巴塞隆拿曾經對利物浦陣中球員予取予攜，由馬斯查蘭奴、蘇亞雷斯到古天奴，陣中表現最出色的南美球員，均逐一被這支西班牙班霸球會撬走。無奈放走古天奴，愛華士先將價錢定至1.42億英鎊大賺一筆，繼而從交易中加入一條特別條款——3年內不得買入利物浦球員，否則要額外付出8000萬英鎊費用，防止巴塞繼續搶人。

他將賺得款項，投資回轉會市場上，同一轉會窗斥巨資買入中堅雲迪積克，之後的暑假再買入巴西門將艾利臣，二人成為紅軍重拾輝煌路上「最後拼圖」，2018/19球季利物浦第六度捧起歐聯冠軍，繼而在2019/20球季奪得等待30年的英超錦標。

古天奴加盟巴塞後一直踢不回在紅軍時的佳態，巴塞亦因轉會市場上屢次失手加入內部財政和管理混亂陷入低潮。事後回望古天奴的交易，竟成為兩間球會發展一高一低的分水嶺。愛華士無論平日如何低調，古天奴這單交易令他一夜成名，得來「刁王」、「神刁俠」等花名。

愛華士（左）與高普的合作，助利物浦再度成為英格蘭最強球隊之一。（Getty Images）

「神刁俠」一走 轉會市場連環失手

可是隨愛華士2022年5月離開利物浦，紅軍在轉會市場命運自此再度逆轉。愛華士離任後，他的副手、助理體育總監獲特（Julian Ward）升任接替他的位置。去年夏天的故事大家都知道了——利物浦在夏季轉會窗一擲8500萬英鎊（1億歐元）重金收購前鋒紐尼斯，無視中場急需換血的問題，結果軒達臣、米拿、法賓奴一條「鐵人中場」線老退和狀態下滑之下，開季戰績慘淡，季尾力追下仍只得第五名，是高普整季任教的7季以來首次失去歐聯資格，紐尼斯首季表現未符預期已是後話。

如果利物浦未能意識到問題所在，或許還好一點，問題是他們顯然並非如此。比較少人提及紅軍去年夏天曾力爭法國新星曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni），盛傳出價8000萬歐元與皇馬看齊，只是這位年輕防守中場最終選擇了皇馬。轉會市場輸給皇馬實在無話可說，後續發展卻教球迷莞爾——頂級中場球員遍尋不獲，英超開季三場未勝的紅軍來個腦筋急轉彎，以450萬歐元從祖雲達斯借入艾法美路（Arthur Melo）一年，中場引援工作便停下來。當時有個說法是，利物浦想借此買時間，「儲錢」買比寧咸（Jude Bellingham）。

艾法美路在利物浦一年從未在英超上陣，跟「到此一遊」無甚分別。（Getty Images）

去年夏天開始的恐怖操作

美路當然也是個好球員，只是他近年赤裸裸的傷患紀錄在前，當球隊中場已有基達、張伯倫兩個「容易受傷的男人」，為什麼還要作出這個值博率不高的高風險選擇？情況一如球迷和全世界所料，美路開季不久已受重傷，最終整季英超沒有上陣，他僅曾在受傷前一場歐聯分組賽上陣13分鐘。押注在他身上的一場豪賭，一敗塗地收場。

負責引入他的新任體育總監獲特，上任數月已在去年11月宣布季尾離開球會。冬季轉會窗利物浦仍有修正機會，他們仍堅持不買中場，反而買入另一前鋒加普（Cody Gakpo），似乎有意營造為比寧咸孤注一擲的風向，市場亦曾傳出比寧咸是利物浦球迷的消息。去到今年4月，利物浦卻高調宣稱退出比寧咸的競投，理由是：多蒙特企硬1.57億歐元（約1.35億英鎊）叫價。獲特拍拍屁股走人，轉個頭多蒙特便接受皇馬向比寧咸的出價，價格為1.03億歐元（約8800萬英鎊），遠低於紅軍早前所指。

一次過失去軒達臣和法賓奴，利物浦慌了。（Getty Images）

中場換血行動變危機管理

獲特離任，來自德國的舒密基（Jorg Schmadtke）接手出任體育總監。再次輸給皇馬、錯過比寧咸，大概已是意料中事，不意外。轉會窗一開，以3500萬英鎊「友情價」從友好的白禮頓買入年輕、當打、有活力的麥阿里士打（Alexis Mac Allister）算是個好開始，繼而從另一友好球會RB萊比錫手中以6000萬英鎊買入蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），換血行動進度良好，大概只差一位年輕的掃蕩型防守中場。

他們未料到沙特聯賽之後突然一次過搶走法賓奴和軒達臣兩大中場主力，連同約滿離隊的占士米拿、拿比基達和張伯倫，具經驗中場近乎清空，只剩傷患紀錄同樣未如理想的堤亞高艾簡達拿。麥阿里士打和蘇保斯拉爾皆為跑動型中場，法賓奴一走，球隊內已無具級數正宗防守中場。慌亂之中，利物浦轉會部門立即打開數據庫，認定卡些度（Moisés Caicedo）為目標首選。或許受到上季的教訓，球會不惜開出1.11億英鎊搶人。

卡些度向利物浦和高普說不，堅持只加盟車路士。（Getty Images）

車路士「人情牌」2戰2勝

白禮頓接受利物浦出價，卡些度卻拒絕了。利物浦從冷冰冰的數據庫急急找來替補，無視車路士早已跟卡些度作出君子協定。就算出動到高普以短訊攻勢出擊，只得到對方的回應：「多謝利物浦的好意，我只想去車路士」，成為少數會向高普和利物浦說不的球員。就是這樣，4日後車路士以1.15億英鎊帶回卡些度。

利物浦於是向另一目標拉維亞埋手，「神刁俠」愛華士主政年代，紅軍屢次在降班球隊中尋寶執平貨，今次想從降班英冠的修咸頓引入19歲防中拉維亞（Roméo Lavia），價格毫不相宜，連番被拒後加碼至6000萬英鎊，終獲修咸頓接受，拉維亞竟跟卡些度一樣拒絕利物浦，一心只願加盟車路士。於是乎，車路士不止再次後發先至得到心頭好，轉會費5800萬英鎊甚至神奇地較利物浦的還要低一點。

從現實角度，球員拒絕利物浦，選擇車路士，有可能基於藍軍開出的人工更高，可是從卡些度與拉維亞的例子，薪酬未必是最主要考量。車路士對兩位球員的興趣，均已有好些日子，今年一月車路士縱未簽成卡些度，但雙方許下君子協定，厄瓜多爾新星自此一直期待在倫敦的新生活。

至於拉維亞，車路士更在他上季加盟修咸頓僅數周後，已嘗試簽入他。卡些度一加盟，便當上拉攏人才的王牌，有報道指向拉維亞傳短訊，說出很想跟他一起並肩作戰。車路士人才招聘部總監Joe Shields，早在曼城及修咸頓工作年代認識拉維亞，二人關係密切一直保持聯絡，最終雙雙一起再轉工。

利物浦出高價仍搶不到卡些度和拉維亞，平價入手遠藤航。（Getty Images）

連環敗給車路士的危與機

利物浦跟足規矩，與目標球員的球會傾妥轉會費才向球員接觸；相反車路士或許受到上季收購球員瘋狂「食檸檬」的教訓，務求得到目標人選用盡所有人脈，出動人情牌擊退彷如臨時起意「Cold Call」的紅軍，兩戰兩勝不應意外。卡些度與拉維亞經驗尚淺，是否值得如此身價是另一個問題，關鍵是利物浦在轉會市場連環失手，明顯失去愛華士主管轉會事務時的優勢與強勢，球會由轉會策略、目標人物、競投過程到跟目標球員接觸等各個環節均有差錯。

利物浦出價1.11億英鎊收購卡些度，亮出紅軍「原來有錢買人」的底牌。首先不禁令人懷疑，球會擁有這大筆金錢，為何不用來買比寧咸？皇馬以8800萬英鎊已經買到這位英格蘭天才中場，如今看來比卡些度還要平一大截，紅軍另一目標迪格蘭賴斯以1.05億英鎊轉投阿仙奴，價錢也低於利物浦向卡些度的出價。

站在球員角度，也會感到不是味兒。利物浦幾乎全家總動員向比寧咸埋手，每次集訓一班英格蘭國腳均落足嘴頭，如球會「莫財」則無話可說，不能也，非不為也；卡些度的出價證明利物浦「原來有錢」，不買比寧咸便變成不為也，非不能也，長時間花盡心思氣力追求，臨陣才又卸兵棄甲白費氣力，如此取捨難以理解。

比寧咸只得19歲已是球壇頂尖中場，既然雙方情投意合又有財力，無論站在運動競技以至商業角度均是穩贏之選，為何要捨棄他，以更高價錢搶卡些度？就算比寧咸不是正宗防中，那便不買蘇保斯拉爾，買入比寧咸、麥阿里士打，再買價錢較平的防中不是更好嗎？就算只計防中好了，24歲的賴斯只較卡些度大3年，已有6季英超經驗並為英格蘭出戰多項大賽，卡些度在英超只有一季多一點，尚須時日證明能否穩定交出高水平表現，捨賴斯，取卡些度，又是出於什麼計算？

今夏急尋防中危機之中，新任體育總監舒密基動用在德國人脈，以1620萬英鎊收購日本球員遠藤航，總算暫時解決「零防中」危機。過億英鎊收購卡些度或高價搶入拉維亞，有一定風險，買不到未必是壞事，可是遠藤航已經30歲，利物浦不久將來還是要為防中首選接班人苦惱。比起這個問題，更重要的是吸取今夏教訓後，紅軍如何重新制定轉會策略和方向，重奪在轉會市場昔日優勢。

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