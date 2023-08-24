英超轉會｜貝拿度施華留曼城續約至2026　中場補強勢簽葡萄牙國腳

曼城上季奪下三冠王後，今夏中場迎來變動。先是隊長根度簡轉投巴塞，馬列斯亦轉戰沙特聯賽，貝拿度施華亦一直盛傳離隊，加上核心奇雲迪布尼受傷，「藍月」的中場線一時間陷入缺人危機。

可幸的是，曼城宣布與盛傳有離心的貝拿度施華續約至2026年，加上傳聞簽入另一葡萄牙國腳，一解中場缺人的燃眉之急。



強大的中場控制力，向來是曼城勝率居高不下的原因之一，不過根度簡在今夏離隊，加上迪布尼又受傷，兩大中場的缺陣對曼城甚有影響，早前對西維爾的歐洲超級盃便能略知一二。

歐洲超級盃｜曼城12碼挫西維爾首度捧盃 今季失兩大中場成隱憂

除了根度簡及迪布尼，另一重心貝拿度施華亦盛傳離隊，包括巴黎聖日耳門﹑巴塞隆拿及希拉爾也傳出對這名葡萄牙中場有意思，當中希拉爾更開出年薪7500萬鎊的超高薪，但施華依然選擇留在曼徹斯特。

貝拿度施華與曼城續約至2026年，為球隊最近損兵折將的中場打下一支強心針。（Getty Images）

貝拿度施華與曼城的合約原本至2025年，如今動筆再續一年至2026，他在續約後表示，今季的目標是幫助球隊爭取史無前例的英超4連霸，此前曼聯曾完成過兩次三連霸。「英超此前從未有球隊達成過4連冠，如果我們最後成功了，那將是一項以後很難有人能夠再做到的事情，因為英超每年爭奪聯賽冠軍的球隊數量多得有點荒謬。我們近6季贏了5次聯賽冠軍，現在人們都覺得我們（奪冠）是理所當然，但其實每年都贏得很艱難。如果你們記得的話，當中有兩次我們最後只以1分優勢奪冠。」

貝拿度施華在2017年起效力曼城，多年來贏得了5次英超及1次歐聯冠軍，以及4次聯賽盃、2次足總盃，上季更成為三冠王。

貝拿度施華上季助曼城奪得隊史首座歐聯冠軍，完成三冠王壯舉。（Getty Images）

即使是貝拿度施華續約，曼城的中場人腳依然不多，高華錫、加雲菲臘斯、洛迪卡斯簡迪及兩名小將高爾彭馬（Cole Palmer）與占士麥亞迪（James McAtee），曼城仍有增兵的需要。

曼城曾傳出以6000萬鎊收購韋斯咸中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta），以取代受傷的迪布尼，但這名巴西國腳因賭博醜聞而導致交易觸礁。精通轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，曼城已轉移目標，瞄準狼隊的中場馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes），初步向狼隊提出約4200萬英鎊及額外條款的報價，這名葡萄牙中場盛傳球員已同意個人條款，若最終交易成事的話，球迷將有機會看到曼城全新的葡萄牙中場組合。