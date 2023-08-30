沙排組合贏資格賽卻未獲准戰亞運　運動員提兩證據轟排總後知後覺

香港男子沙排組合謝鍵泓/黃嘉潤在去年尾的亞運資格賽勝出，卻不獲港協暨奧委會確認為亞運代表。黃嘉潤承認在4月收到香港排球總會寄出的電郵，附帶一份列有亞運遴選標準的文件，但排總當時沒有明確指出兩人不合標準，之後還邀請兩人出席7月的授旗禮，而且兩人今年亦一直使用康文署提供的「亞運預備金」去準備比賽。對於能否出戰下月的杭州亞運，黃嘉潤表示努力尋找不同持分者幫忙，但相信機會渺茫。



謝鍵泓/黃嘉潤在排總的亞運資格賽中勝出，但最終因不符合港協暨奧委會之遴選標準，未能出戰杭州亞運，二人於社交網站發文交代事件，並指排總「後知後覺」。（IG@ddww.bvolley）

黃嘉潤今日（30日）在商台節目《在晴朗的一天出發》談及亞運資格的風波。他表示去年12月參加香港排總舉辦的資格賽時，完全不知另有亞運遴選標準。他說：「作為運動員嘅我哋，剩係知道一定要贏晒，咁我就一定有得去，而我哋真係博晒老命去贏咗。」

「佢當時出嘅章程，都冇將呢個準則掟出嚟，但佢後面有個括號話，最終派唔派隊伍由奧委會去決定。」黃嘉潤說：「我哋打完資格賽之後，已經展開咗一連串嘅備戰，備戰到7月份，以我哋嘅理解係一定有得去，但7月你邀請完我去授旗禮之後，過咗兩日你就話畀我聽，我唔合標準。」

港協暨奧委會在2022年2月首次公布杭州亞運運動員選拔準則，但跟住亞運因疫情延期一年。在2022年12月，謝鍵泓/黃嘉潤在排總舉行的資格賽勝出。在2023年2月，奧委會公布最新選拔準則，並上載至官方網站，排總同月收到資料，到4月將相關準則通知運動員。

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謝鍵泓/黃嘉潤對未獲亞運資格感到失望。（IG@ddww.bvolley）

黃嘉潤翻查電郵信箱，承認4月收過排總的電郵，但電郵並非直接告知兩人不合亞運標準，「佢的而且確attach（附帶）咗一份文件喺角落頭，我先唔講運動員知唔知，但人哋2月畀你，你4月先畀返運動員，其實已經令運動員錯失好多機會。」

獲排總准用「亞運預備金」 更受邀去授旗禮

黃嘉潤認為排總在奧委會7月通知前也不知兩人不合標準，他說：「只不過畀咗份文件，但喺呢個過程，直到7月仲邀請緊我去授旗禮，證明你根本唔知呢件事。」他還表示，兩人今年有使用康文署撥款給排總的「亞運預備金」，「總會同我哋講，係康文署撥出嚟，畀一啲參加亞運會嘅運動員去……可能係一啲教練費，我哋可以去買器材等等嘅資金」。

在7月12日，排總收到奧委會通知，指謝/黃不符合標準，不獲批亞運資格。兩日後，排總就謝/黃向奧委會提出覆核，到7月15日奧委會回覆排總，覆核不獲考慮；同日為提交運動員名單截止日。

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謝鍵泓/黃嘉潤在澎湖的亞洲巡迴賽得到第9名。（IG@ddww.bvolley）

若及早知悉 料可符合標準

謝鍵泓/黃嘉潤在8月出戰亞洲巡迴賽澎湖站，在22隊中取得第9名，這個成績滿足到奧委會列出的亞運標準。該標準為「在所屬項目的國際或亞洲聯會舉辦的國際賽事中，排名為總參賽隊數的三分之二或以上」。黃嘉潤說：「我哋再次上訴嗰陣，佢哋話報名期已經過咗。」

黃嘉潤在節目表示，奧委會的亞運標準並不嚴苛，若果他們一早得悉不合標準，就會請假出去打亞洲賽，「好老實講，係容易達到」。他說：「如果你一早話到畀我聽，我會盡晒我哋嘅能力去符合呢個標準。如果到最後我真係符合唔到，我哋會認。」

黃嘉潤表示近日聯絡不同的持分者，希望有人幫到他們，但他承認機會渺茫，並感嘆：「冇可能打到奧運，亞運對我哋已經係最大嘅舞台。」

「對於佢哋嚟講可能只係少咗兩個運動員去比賽，但對我哋兩個嚟講，呢4年入面真係付出咗好多，賭上咗一切，估唔到最後結果係咁樣。」黃嘉潤說。

謝鍵泓/黃嘉潤贏出排總的資格賽，但不合奧委會訂下的亞運標準，不獲亞運資格。（IG@ddww.bvolley）

時間點整合：

2022年2月24日

奧委會首次公布杭州亞運運動員選拔準則

2022年10月3日

因應亞運延期，奧委會去信屬下所有體育總會，通知他們經由杭州亞組委規定，有關提名運動員參加杭州亞運的最新時間表

2022年12月18日

排總舉行亞運代表隊選拔賽，謝/黃取得第一名

2023年2月10日

奧委會公布最新選拔準則，並上載至官方網站；排總於2月中旬收到相關資料

2023年4月上旬

排總將奧委會發送之亞運比賽手冊及遴選準則，發送給運動員

2023年7月12日

排總收到奧委會通知，謝/黃不符合標準，不獲批亞運資格

2023年7月14日

排總就謝/黃向奧委會提出覆核

2023年7月15日

奧委會回覆排總，覆核不獲考慮；同日為提交運動員名單截止日

2023年7月31日

排總再向奧委會提出覆核，並陳述更多謝/黃未能達標之原因

2023年8月中旬

謝/黃出戰亞洲巡迴賽澎湖站，在22隊中取得第9名

2023年8月17日

排總向奧委會補交謝/黃亞巡賽第9名之成績

2023年8月21日

奧委會表示，因上述成績與提交名單截止日（即7月15日）相距太遠，故不考慮相關成績，駁回排總覆核

2023年8月24日

謝/黃於Instagram發文道出事件，直指排總「後知後覺」

2023年8月25日

奧委會及排總先後發聲明回應，謝/黃晚上再發文炮轟排總

2023年8月30日

黃嘉潤接受商台節目訪問

