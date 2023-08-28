杭州亞運｜霍啟剛跟進港籃失亞運資格　沙排選人風波「跟準則」

香港男籃在杭州亞運突然改賽制下，大有機會無緣亞運，港協暨奧委會副會長霍啟剛今日（27日）出席香港體育記者協會最佳運動員選舉，表示港協「嚴正與亞奧理事會了解和交涉」，冀能在緊逼時間內盡力為港隊爭取資格。



杭州亞運不足一個月，近日本地體壇先後出現參賽資格風波。在亞洲排名第25位的香港男籃，因賽制改為不設資格賽，直接以排名決定16支參賽隊伍，因而大有機會失去亞運資格。

對此霍啟剛表示：「嚴正與（亞洲奧林匹克）理事會交涉，亞洲籃球協會與亞奧理事會下這個決定，與我看到的比賽手冊（內容）有出入，所以都要問清楚為何做決定沒有跟我們港協講。正在交涉中，希望有正面回覆。」

港協暨奧委會副會長霍啟剛對男籃港隊突然因改賽制失去亞運資格，指時間緊逼但盡力向亞奧理事會爭取。（葉詩敏攝）

對於杭州亞運官網刪走解釋賽制部分，賽程亦列出男籃16支參賽球隊直接競逐正賽的小組賽，港隊重獲資格機會或微，霍啟剛坦言：「主動權在他們（亞奧理事會）身上，我作為團長當然想港隊有得去，突然有這個決定都好遺憾，時間好緊逼但都會盡力爭取。」他指暫時未收到亞奧理事會回覆。

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籃總日前召開記者會，交代男籃亞運資格。（張倩儀攝）

至於沙灘排球亦在日前掀起選人風波，沙排組合謝鍵泓／黃嘉潤即使去年已勝出港隊亞運資格賽，惟因不符合港協暨要求、未有取得亞洲前16排名，而失落代表資格。運動員經香港排球總會申訴，惟覆核提名資格因過了報名期限，申請不獲港協批准。

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沙排組合謝鍵泓／黃嘉潤去年已勝出港隊亞運資格賽，惟因不符合港協暨要求未入代表名單。（資料圖片）

霍啟剛指總會和港協作選拔是跟從準則，「總會有選人準則，奧委會也有選人指標和準則，亦一早告知不同總會遵守。」對於可會擔心港籃和沙排事件影響市民對體育總會和港協的官感，他坦言：「我們作為奧委會一定盡所能去做，不應該發生這樣的事，希望市民都了解背後情況，我們會盡力幫運動員。」