英超轉會｜岩拉伯特先借後買終投曼聯　大賣口乖：我好熟坦赫格

曼聯在轉會窗關閉前趕緊掃貨，一口氣簽入4名球員，其中3人也有披上曼聯球衣的相片，唯獨是一人只能用舊相，他就是蘇夫恩岩拉伯特。

謠傳已久，這名摩洛哥中場終於可以成為曼聯的一員，岩拉伯特大賣口乖的同時，直言早已熟悉「坦式足球」，希望為曼聯出一分力。



岩拉伯特與曼聯早已「兩情相悅」，惟久久未能成事。（資料圖片／Getty Images）

今年6月，曼聯早已傳出有意羅致蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat），而這名27歲中場亦表明非曼聯不去，但隨時間推進，這宗交易未有太大進展，曼聯在關窗前以「先借後買」的方式簽入岩拉伯特，先繳款1000萬歐元的借用費，只要再花2500萬歐元即可買斷這名摩洛哥國腳。「轉會達人」羅曼奴指岩拉伯特已在意大利完成體測，並隨即飛往曼徹斯特。

曼聯遲遲未能賣出麥湯米尼﹑雲迪碧克及馬古尼等球員，因FFP關係未能簽入岩拉伯特，而費倫天拿一方又不願外借，雙方一度未能達成共識，幸好在關窗前取得突破，曼聯最終如願簽入岩拉伯特。

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岩拉伯特如願加盟曼聯。（資料圖片／Getty Images）

坦赫格早在2015年執教烏德勒支時，已經與岩拉伯特共事過，他向曼聯官網直言，他十分熟悉「坦式足球」，「我十分認識坦赫格，我知道他的處事方式，需要什麼類型的球員。他的指導對我足球生涯有莫大幫助，我都深信他可以展露我最好的一面，加上我可以為球隊注入活力，所以我可助球隊在今季取得成功。」

除了曼聯，富咸也曾求購岩拉伯特，但他一心加盟曼聯，如今終於有機會披上曼聯球衣，岩拉伯特直言是夢想成真，「成為曼聯球員是重大的榮譽，我知道要靜候這機會，如今我終於可以代表我夢想的球會上陣。」

「他（岩拉伯特）十分擅長取回控球權，但他也知道如何組織攻勢，他可以為球隊帶來不同。」這是費倫天拿主帥恩坦尼亞路（Vincenzo Italiano）對他的評價。

不少球迷對岩拉伯特最有印象的，必定是卡塔爾世界盃四強，當時他代表摩洛哥鬥法國，面對麥巴比的快放，他不單止沒有放棄，狂奔回防外，更加看準機會飛鏟，清脆俐落地鏟中皮球兼沒有犯規，賽後連法國總統馬古龍也盛讚岩拉伯特是「世界盃最佳中場」。岩拉伯特的鬥心及活力，正是曼聯現時陣中所缺乏的，所以為何坦赫格如此想要這名摩洛哥中場。