轉會｜格連活特外借基達菲一季　曼聯承擔大部分薪酬盼重建其生涯

歐洲主流聯賽轉會窗於香港時間今日（2日）早上關閉，曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）將外借至西甲球隊基達菲一季。



格連活特受強姦及家暴醜聞纏身，上一次正式比賽已是去年1月。雖然法庭在今年2月撤銷其控罪，不過他應否歸隊一事持續惹來爭議，曼聯行政總裁阿諾特（Richard Arnold）上月下旬向球迷發出公開信，指明格連活特將會離開曼聯。

格連活特因醜聞遲遲未能歸隊，終外借至基達菲一季。（Getty Images）

基達菲在香港時間今早凌晨宣布格連活特加盟，隨後在Twitter貼出球迷歡呼慶祝的片段。曼聯亦在官網發出聲明，表示這名21歲前鋒將外借一個球季，「此舉能讓格連活特在遠離曼聯的地方開始重建職業生涯，在此期間，球會將繼續支持他及其家人」。

據ESPN報道，今次格連活特外借，曼聯沒向基達菲收取租借費，甚至承擔大部分薪酬支出。這名英格蘭中場與紅魔鬼的合約至2025年夏天，他曾為曼聯各項賽事上陣129場攻入35球，左右開弓加上出色的埋門能力，一度為紅魔球迷津津樂道。不過爆出強姦及家暴醜聞後，這名球員職業生涯跌落谷底，如今離開曼聯過一個球季「冷河」，能否重返奧脫福仍充滿變數。