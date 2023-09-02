轉會｜兩個「祖奧」同是天涯淪落人　菲歷斯及簡斯路外借至巴塞

巴塞隆拿在轉會窗截止日突然宣布兩宗重大轉會消息，分別從馬德里體育會及曼城借用祖奧菲歷斯（Joao Felix）及祖奧簡斯路（Joao Cancelo）一季。

兩個葡萄牙「祖奧」都在各自球會不獲重用，他們形容加盟巴塞是夢想成真，惟兩人外借合約中均不設買斷選項。



巴塞在香港時間今天（2日）凌晨先後宣布二人加盟，並指祖奧菲歷斯「夢想成真」。7月時這名馬體會球員曾通過著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）公開表示，加盟巴塞隆拿是他自小的夢想。

菲歷斯在2019年從賓菲加以1.26億歐元天價加盟馬體會，同時打破兩間球會的轉會費紀錄。不過他在馬德里體育會的表現未符合期望，加上無法適應主帥施蒙尼（Diego Simeone）的戰術，兩人屢傳不和。

上季季中菲歷斯被外借至車路士，同樣不有起色。今季開季前突然表示想要加盟巴塞，引來外界譁然，隨後傳出他被安排與預備組訓練。目前馬體會在聯賽已踢3輪，但祖奧菲歷斯仍未獲上陣機會。

祖奧菲歷斯是馬體會史上最貴引援球員，惟一直未能踢出身價。（Getty Images）

在官方訪問影片中，菲歷斯表示很開心加盟巴塞隆拿：「這是我自小踢足球後便有的目標之一，最終達成了。我會為球隊獻出一切，為他們帶來想要的東西。希望這會是我生命中最美好的一年。」

簡斯路曼城失意 再次外借一季

在公布菲歷斯加盟後，巴塞隆拿緊接着再宣布從曼城外借祖奧簡斯路一季。簡斯路過去在哥迪奧拿（Pep Guardiola）麾下曾大放異彩，更被球迷認為是世上最佳閘位球員之一，但他上季傳出與哥帥不和，因而被外借至拜仁慕尼黑。不過該支德甲班霸最終沒有將這名葡萄牙球員買斷，回到曼城後，簡斯路在季前熱身賽曾披甲上陣，但開季後與菲歷斯遭遇一樣，同樣未獲上陣機會。

簡斯路在訪問中亦形容巴塞隆拿是他自小便夢想效力的球會之一：「很多我小時候心目中的英雄都曾在此效力。我感到很興奮，因為我知道這間球會的足球很出色，我相信自己的踢法能與其契合，我會盡我所能，因此一切都會變得更好。」

簡斯路（左）在季前熱身賽曾為曼城上陣，但新球季則一場未出。（Getty Images）

值得一提的是，兩人今次外借都不設買斷選項，球季完結後會前往何處仍是未知之數。特別是祖奧菲歷斯現在才23歲，當初轉會費如此昂貴，與馬體會的合約更是至2029年才到期，相信「床單軍團」仍希望以不錯的價錢將這名葡萄牙攻擊中場賣出。