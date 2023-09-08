安東尼再被兩女性指控打人　有受害者稱拒絕做愛後遭推向牆

曼聯的巴西翼鋒安東尼（Antony）再被另外兩位女性指控打人。33歲的Ingrid Lana上電視節目，表示有次到安東尼的家打算談公事，但對方嘗試與她發生性行為；她拒絕後，被安東尼推向牆，撞到頭部。



英國《每日郵報》報道，再多兩位女性指控安東尼對她們作出暴力行為。法律學生Rayssa de Freitas在去年5月與安東尼、巴西球員杜度（Dudu）的前妻Mallu Ohana離開聖保羅一間夜店，登上安東尼的座駕，她在車上被安東尼及Mallu Ohana襲擊。她之後需要到醫院治理。

Ingrid Lana上電視指控安東尼。（Record TV）

33歲在銀行工作的Ingrid Lana上Record TV的電視節目，表示在去年10月遭安東尼暴力對待。Ingrid Lana說：「他想跟我發生性行為，但我不想。他推我向牆，我撞到了頭部。我的目的只是為公事，應邀請去到（他的家），我才發現他別有用心。」完整訪問片段將於周日播出。

卡華蓮憶述被安東尼打至「乳房假體移位」。（卡華蓮Instagram）

安東尼之前被女友卡華蓮（Gabriela Cavallin）指控家暴，巴西及曼徹斯特警方開展調查，但安東尼澄清：「我從沒有做過，所有對我的指控也不是事實，我相信證據會證明一切，同時相信警方可以證明我是清白的。」曼聯得悉對安東尼的指控，以及警方正進行調查；在得到進一步的消息前，球會不會再發表評論。

另外，巴西國家隊早前宣布，將安東尼在今期國際賽的初選名單中剔除，補選阿仙奴前鋒加比爾捷西斯。