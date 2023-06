英超｜曼聯再捲家暴醜聞　安東尼被前女友指控多次襲擊及威脅

格連活特(Mason Greenwood)去年因涉嫌襲擊及強姦女友被補後,即使2月脫罪後,至今仍未回歸球隊。

曼聯鋒線缺人情況下,一波未平一波又起,近日巴西傳媒報道,翼鋒安東尼(Antony)的前女友指控曾多次被他襲擊,甚至收到過死亡威脅。



巴西傳媒《Globo Esporte》報道,一位名為Gabriela Cavallin的女子在聖保羅向警方報案,她在2022年時曾與安東尼為情侶關係,指被該名曼聯翼鋒多次家暴、威脅及造成身體受傷。

格連活特仍未知能否復出為曼聯鋒線帶來支援,翼鋒安東尼卻突然身陷醜聞。(Getty Images)

該傳媒稱得到獨家文件,Gabriela Cavallin在周一(5日)報案,內容為她在5月20日遭安東尼襲擊,當日為曼聯作客般尼茅夫的英超賽事,安東尼亦為正選上陣,但報告並沒有清晰說明事件是在英格蘭還是巴西發生。

報告還同時附上「擦傷的照片和威脅訊息」,她向警方要求緊急保護措施及收集更多證據,並指過往亦受過同樣遭遇。報道進一步指出,兩人在去年交往,女方7月時於社交平台宣布與安東尼的孩子流產。

巴西傳媒指,安東尼前女友Gabriela Cavallin周一在聖保羅報案。(Gabriela Cavallin Instagram)

至於英國《Metro》則有不同版本,其報道指一名22歲女子在巴西報案,稱被安東尼多次暴力襲擊。第一次是去年7月在聖保羅的一間夜總會,第二次是在今年1月,被襲後她因傷需要接受手術。此外在英格蘭還有兩宗事件,其中一次是她手指被安東尼打碎的玻璃割傷,警方報告上有一張她手上傷疤的照片;此外在5月20日,也就是上文提及作客般尼茅夫的那一天,她表示安東尼在電話交談中威脅要將其殺死。

報道最後指,該名女子聲稱自5月28日之後便沒再與安東尼接觸過。目前曼聯、安東尼或其代表都未有就事件有任何回應。

5月20日曼聯作客般尼茅夫一役中,安東尼正選披甲上陣。(Getty Images)

曼聯領隊坦赫格(Erik ten Hag)上月底接受英國《泰晤士報》訪問時,被問到格連活特會否回歸球隊,當時他回答「能否歸隊,不會由他決定」(not my decision as to whether he returns)。在2月格連活特脫罪時,便有報道指曼聯隊內男女球員對他應否回歸持不同意見,特別是女足球員「極度關注」;亦有指若他復操,曼聯的商業夥伴會與球會保持距離。

今次安東尼身陷家暴醜聞,雖然未知事情真偽,只是若同樣有照片等證據流出,即使最後能夠脫罪,恐怕他亦會跟格連活特同一下場。安東尼今季以8500萬鎊高價轉會紅魔,各項賽事上陣44場入8球,表現褒貶不一,初來英超第一季仍在適應期可以理解,相信下季仍會是球隊主力之一。只是如今突然被捲入醜聞當中,鋒線兵將本就不多的曼聯可謂「屋漏偏逢連夜雨」,恐怕領隊坦赫格又要頭痛不已。