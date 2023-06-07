英超｜曼聯再捲家暴醜聞　安東尼被前女友指控多次襲擊及威脅

格連活特（Mason Greenwood）去年因涉嫌襲擊及強姦女友被補後，即使2月脫罪後，至今仍未回歸球隊。

曼聯鋒線缺人情況下，一波未平一波又起，近日巴西傳媒報道，翼鋒安東尼（Antony）的前女友指控曾多次被他襲擊，甚至收到過死亡威脅。



巴西傳媒《Globo Esporte》報道，一位名為Gabriela Cavallin的女子在聖保羅向警方報案，她在2022年時曾與安東尼為情侶關係，指被該名曼聯翼鋒多次家暴、威脅及造成身體受傷。

格連活特仍未知能否復出為曼聯鋒線帶來支援，翼鋒安東尼卻突然身陷醜聞。（Getty Images）

該傳媒稱得到獨家文件，Gabriela Cavallin在周一（5日）報案，內容為她在5月20日遭安東尼襲擊，當日為曼聯作客般尼茅夫的英超賽事，安東尼亦為正選上陣，但報告並沒有清晰說明事件是在英格蘭還是巴西發生。

報告還同時附上「擦傷的照片和威脅訊息」，她向警方要求緊急保護措施及收集更多證據，並指過往亦受過同樣遭遇。報道進一步指出，兩人在去年交往，女方7月時於社交平台宣布與安東尼的孩子流產。

巴西傳媒指，安東尼前女友Gabriela Cavallin周一在聖保羅報案。（Gabriela Cavallin Instagram）

至於英國《Metro》則有不同版本，其報道指一名22歲女子在巴西報案，稱被安東尼多次暴力襲擊。第一次是去年7月在聖保羅的一間夜總會，第二次是在今年1月，被襲後她因傷需要接受手術。此外在英格蘭還有兩宗事件，其中一次是她手指被安東尼打碎的玻璃割傷，警方報告上有一張她手上傷疤的照片；此外在5月20日，也就是上文提及作客般尼茅夫的那一天，她表示安東尼在電話交談中威脅要將其殺死。

報道最後指，該名女子聲稱自5月28日之後便沒再與安東尼接觸過。目前曼聯、安東尼或其代表都未有就事件有任何回應。

5月20日曼聯作客般尼茅夫一役中，安東尼正選披甲上陣。（Getty Images）

曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）上月底接受英國《泰晤士報》訪問時，被問到格連活特會否回歸球隊，當時他回答「能否歸隊，不會由他決定」（not my decision as to whether he returns）。在2月格連活特脫罪時，便有報道指曼聯隊內男女球員對他應否回歸持不同意見，特別是女足球員「極度關注」；亦有指若他復操，曼聯的商業夥伴會與球會保持距離。

今次安東尼身陷家暴醜聞，雖然未知事情真偽，只是若同樣有照片等證據流出，即使最後能夠脫罪，恐怕他亦會跟格連活特同一下場。安東尼今季以8500萬鎊高價轉會紅魔，各項賽事上陣44場入8球，表現褒貶不一，初來英超第一季仍在適應期可以理解，相信下季仍會是球隊主力之一。只是如今突然被捲入醜聞當中，鋒線兵將本就不多的曼聯可謂「屋漏偏逢連夜雨」，恐怕領隊坦赫格又要頭痛不已。