歐霸｜安東尼令曼聯球迷又愛又恨　先轟世界波但衰獨食

自巴西翼鋒安東尼加盟曼聯以來，既在關鍵時刻建功，但亦曾試過賣弄腳法，令不少「曼迷」又愛又恨。曼聯今仗對貝迪斯一仗，這種交纏的感覺再度出現。



歐霸盃16強首回合，曼聯由拉舒福特﹑安東尼﹑般奴費南迪斯及韋格賀斯各建一功，在主場以4：1擊敗貝迪斯，先拔頭籌。

當曼聯與貝迪斯半場打成1：1時，安東尼右路扣入大位在禁區頂熨射，皮球直飛遠柱，貝迪斯門將高迪奧巴禾「得個睇字」，目送皮球入網，以一個靚絕金球助曼聯再取領先。

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安東尼換邊後攻入金球，為曼聯再取領先。（路透社）

曼聯其後愈踢愈順，般奴頭槌再建一功，紅魔鬼有望進一步拉開分差，般奴與安東尼一次撞牆配合，這名巴西翼鋒單刀面對出迎的巴禾，當刻費特﹑韋格賀斯及拉舒福特皆已經入楔，在禁區內的靚位等候，只要安東尼傳中予其中一名隊友，都可以輕鬆射空門，但安東尼選擇自行了斷，左腳挑射，皮球過得到門將但卻僅僅高出，曼聯隊友同樣伸出雙手，示意為何他不傳中，安東尼錯失良機後，一臉懊惱。

安東尼先攻入一個金球，其後即錯失良機，他猶如天使與魔鬼集一身，今仗的表現叫「曼迷」又愛又恨。坦赫格認為安東尼的貢獻不止如此，「安東尼在首3場英超已有入球，他在上半場有能力貢獻更多，更有膽識﹑更多過人，亦可運用其速度，而他在下半場大有改善，更攻入重要一球。」

坦赫格認為安東尼可以為球隊貢獻更多。（Getty Images）

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