英超｜安東尼破入球荒傳射助曼聯奠勝　坦赫格盛讚殺着似一名宿

香港影壇「安東尼」黃秋生昨晚在香港金像獎失落最佳男主角，但曼聯的安東尼卻成為作客諾定咸森林一仗的「最佳男主角」。

傷兵滿營的曼聯今仗反客為主，全場多達22次攻門，結果安東尼貢獻一傳一射，鎖定兩球勝局，成為紅魔鬼贏波功臣，而這名巴西翼鋒在慶祝入球，更展示出「主角級」的演技。



曼聯天殘地缺，作客鬥諾定咸森林開賽前，傷兵名單再添一人，原本正選上陣的沙比薩熱身時受傷，基斯甸艾歷臣臨危受命，與般奴費南迪斯﹑卡斯米路合組中場線。

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沙比薩熱身時傷出，艾歷臣（右）臨危受命任正選。（路透社）

拿華斯神勇 安東尼一傳一射奠勝

曼聯隊長哈利馬古尼正選登場，上半場多次受壓，更有疑似手球及解圍時中柱，令防線險象環生，但曼聯依然保不失。

安東尼馬迪爾在前場逼搶成功，再走位接應般奴傳送，即使禁區內起腳被拿華斯撲出，安東尼後上鏟射補中，32分鐘打破僵局，相隔189日﹑14輪英超後再度建功。曼聯今仗佔盡上風，全場錄得22次攻門，但森林門將基羅拿華斯表現神勇，多次撲出曼聯的攻門。

安東尼打破入球荒，為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

曼聯在76分鐘終於找到保險球，安東尼右路引球推入大位，直線傳給後上入楔的達洛治，射破拿華斯的十指關，亦是這名葡萄牙國腳首個英超入球，結果曼聯奠定兩球勝局，全取3分，以59分反壓紐卡素，重登第3位。

安東尼隨後造就達洛治取得英超首個入球。（路透社）

安東尼挺身而出 坦赫格：更穩定才算頂級

曼聯前場缺少大將拉舒福特，幸好今仗有安東尼挺身而出，貢獻一傳一射外，錄得百分百的過人成功率﹑1個關鍵傳送﹑30次進攻三閘線傳送成功，成為紅魔鬼的進攻泉源。這名巴西翼鋒賽後社交網站發文，表示今仗是上佳的表現。

縱然安東尼今仗成為贏波功臣，但主帥坦赫格直言他依然有進步空間，「第一個入球，他（安東尼）在正確的位置出現；第二球是很精彩的組織，安東尼交出恰到好處的傳送。他在今仗挺身而出，入球及助攻都是正確決定得來的成果，但他需要保持這種水平，面對英超一眾頂級守衛，也要穩定地發揮出來，才是頂級球員。」

安東尼右路殺入大位，是他的殺着之一，坦赫格希望安東尼未來能與這位名將相題並論，「安東尼帶入大位，是他的強項，雖然有點單調，但只要把技術再提升，就算對手知道你的套路，也無法阻止你，就像洛賓一樣。」

安東尼今仗右路十分活躍，為森林防線帶來不少麻煩。（Getty Images）

除了在場上的實質表現，安東尼也成為談論的話題，當他建功後，與達洛治慶祝時，笑逐顏開，但當他看到馬古尼時，突然臉色一沉，收起笑容，拍一拍對方然後離開，這個片段隨即在網上瘋傳。