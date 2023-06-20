英超｜安東尼前女友披露遭家暴細節　稱被打至流產及乳房假體移位

曼聯翼鋒安東尼（Antony）在月初遭前女友卡華蓮（Gabriela Cavallin）指控家暴案件未有進展，她近日上鏡接受巴西媒體訪問，述說受到暴力對待的細節，更被安東尼禁錮在家。

訪問中她提及多次被安東尼襲擊，試過被打至「乳房假體移位」甚至流產。卡華蓮形容這段時期身心受創，採訪中談及被打至流產時亦眼泛淚光。



卡華蓮月初曾公開指控安東尼對她家暴及作出死亡威脅，當時外媒報道她已在巴西聖保羅報案，但事情至今仍未有實質進展，曼聯及安東尼本人亦一直沒有回應。

安東尼月初被前女友指控家暴，對方日前接受訪問時再披露細節。（Getty Images）

周一（19日）她親身出鏡接受巴西媒體《Record TV》訪問，具體地述說過去所遭受到的暴行，卡華蓮形容安東尼是一個「極具攻擊性和脾氣暴躁」的人，並表示在懷孕時期被暴力對待，因此而失去懷胎三個月的孩子。「那一刻我死了。當時我陷入恐慌，我開始不停地哭，30個小時後我流產了，那是我人生中最悲傷的時刻。」

隨後她補充，當時安東尼仍為阿積士效力，他們兩人都住在阿姆斯特丹，「他渡假回來後打給我並道歉，說他為自己所做的事情感到非常抱歉。」在月初此案曝光時，多間媒體都報道卡華蓮去年7月時曾在社交平台宣布與安東尼的孩子流產，當時該名翼鋒仍未加盟曼聯。

除被暴力對待外，如之前報道所述，她也受到過安東尼的死亡威脅，「他跟我說，如果你不跟我在一起，你不會跟其他人交往。所有東西都會在這裏與你一起終結，我們會一起死亡，我、你和我們的兒子。」

她續說被安東尼暴力對待的受傷情況，表示曾被打到「乳房假體移位」。她說：「他捉住我的雙臂，扔我上床，再從上面壓住我。那一刻，我的乳房假體移位。」

「當時我感覺難以呼吸，就像快要死亡一樣。他開始意識到事態嚴重並停手，然後從曼徹斯特叫來像是『雜務人員』的人，他請兩名醫生到我的住所，然後為我在乳房內部縫了40多針。」

卡華蓮憶述被安東尼打至「乳房假體移位」。（卡華蓮Instagram）

此外，安東尼還曾經禁錮過她，「他打爛我的行李箱，拿走我的護照。還打爛我的電話，不讓我外出。我從晚上10點一直被禁錮到凌晨3點半，我只想離開那裏，但他說除非我將所有東西刪除，否則無法離開。」之後她憶述，是安東尼的物理治療師到達後，她才有機會離開，「我想那名物理治療師是他母親叫來的，沒有人能控制他。」

最後卡華蓮表示會盡一切可能控告安東尼，「我會在受保護的情況下，帶着證據跟律師去英國控告他。如果有必要的話，我會去球會尋找當時找醫生來的那個人，我看到那裏有閉路電視……我會不惜一切代價，去英格蘭指控他對我的暴行、非法禁錮、心理虐待等他一切對我做過的事情。」

卡華蓮在訪問中說起當初流產的事情時眼泛淚光。（Twitter影片截圖）

她還透露多次被安東尼施暴的經過，包括安東尼在駕駛途中用力將她推向車門、用玻璃酒杯敲擊她等。巴西媒體《Uol Esporte》表示已就今次事件向安東尼查詢，但對方拒絕回應；英國《Metro》正向曼聯及安東尼代表4ComM查詢，暫未有回應；《每日郵報》則指曼聯會方正在調查此事。

紅魔今季正為隊內擴軍一事「頭痕」，前鋒、門將、中堅位置似乎都需要引援，隊內另一名剛脫離家暴醜聞的格連活特（Mason Greenwood）未知能否復出，如今右翼位置又有變數，看來領隊坦赫格（Erik Ten Hag）這個夏天注定不會空閒。