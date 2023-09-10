歐國盃外圍賽｜馬古尼爭議入選英格蘭又出醜　再度防守隊友成笑柄

哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯：麥佳亞／馬奎爾）在曼聯失去正選，今季僅為紅魔後備上陣23分鐘，爭議聲中入選英格蘭大軍，結果再度出醜。

歐洲國家盃外圍賽英格蘭面對烏克蘭，開賽26分鐘便落後，失球雖與馬古尼無直接關係，但他當時走位失誤，再次「防守」隊友成為被批評及恥笑對象。



馬古尼爭議聲中入選英格蘭大軍，再度出醜。（Getty Images）

馬古尼再次「攬實」隊友

英格蘭主帥修夫基今次選人有幾大爭議位，當中包括在球會鮮獲上陣時間的馬古尼、菲臘斯，以及轉投沙特聯賽的軒達臣悉數入選，他為上述人選逐一解畫，並聲稱中堅位置有傷兵問題，後備人手亦不足。對烏克蘭一仗，馬古尼和軒達臣均正選上陣。

馬古尼與水晶宮守將馬克古希（Marc Guéhi）扼守中路，英格蘭攻勢較多，惟烏克蘭第一次中目標攻門即有斬獲——一次右路地波傳中，賴斯及軒達臣都未有意識緊盯入楔的辛真高（Oleksandr Zinchenko），讓該名阿仙奴球星在禁區內輕鬆撞射入網。馬古尼雖未有直接失誤，但他只顧望波，結果再次「盯緊」隊友，攬實馬克古希，繼而目送皮球入網。

馬古尼又Mark實隊友連環圖：

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真的錯在馬古尼嗎？

這個失球，當然以中場球員責任較大，而兩個中堅馬古尼和馬克古希同樣犯下「望波唔望人」失誤，結果守在同一點，撞作一團，帶來喜劇效果。假如其中一人有意識地包抄，衝前阻擋辛真高射門路線，或有機會阻止到失球。

如果嚴格來說，馬古尼一路看守着對方9號球員，另一個中堅馬克古希理應出迎阻擋或看守後上烏克蘭球員，而非企定定站在馬古尼身前，這同時反映兩個中路守將的溝通和默契不足。可是由於馬古尼過往已有多次「Mark實隊友」不良紀錄，當同樣畫面再次發生在他身上，尤其他明知已失位後，還不立即修正，反而全程攬實馬克古希，扭過頭來目送皮球入網，難免令他再成話題焦點。

馬古尼為英格蘭上陣，不時出現喜感。（Getty Images）

球迷紛紛在Twitter大罵：「馬古尼在做什麼？」、「新球季、老樣子的馬古尼」，今次也有不少人力撐失球與馬古尼無關，指他只是代罪羔羊，亦有球迷矛頭直指主帥修夫基：「很難怪責一個質素向來如此的球員，要怪就怪領隊。」

英格蘭在歐國盃外圍賽C組頭4戰全勝，今仗對烏克蘭落後下追平1：1，英軍仍以5戰得13分高踞榜首，烏克蘭則以4戰7分排次席。

烏克蘭上半場第一次中目標埋門，便由辛真高射成1:0. （Getty Images）

基爾獲加接應卡尼長傳，冷靜近射扳平。（Getty Images）

英格蘭雖然和波，但仍以5戰13分高踞C組榜首。（Getty Images）