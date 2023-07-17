英超︱曼聯換新隊長　馬古尼證實了這消息：極失望但繼續付出所有

英超球會曼聯近日盛傳來季更換隊長，領隊赫坦格（Erik ten Hag）麾下失去正選的哈利馬古尼（Harry Maguire）將被撤換，由葡萄牙中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）。

傳聞流傳多日，馬古尼周日（16日）終在社交媒體證實了這消息。



馬古尼周日（16日）在社交媒體證實來季不再是曼聯隊長的消息。（Instagram）

馬古尼在Instagram上載長文，證實來季不會再是曼聯隊長：「經過與領隊討論，今天（16日）他通知我會更換隊長。他跟我詳細說明理由，即使個人層面極度失望，我每次穿上這件球衣都將會繼續付出所有。」

他向曼聯球迷致謝，多謝他們在他載上隊長臂章時的支持，「由我3年半前擔當這角色那天開始，帶領曼聯是我極大榮幸，也是我生涯至今其中一個最自豪時刻。曼聯隊長是球會足球其中一個最大榮耀，我已盡一切努力幫助曼聯在球場內外成功。」

「我永遠感激蘇斯克查給我這責任，無論由誰接任，我祝福他取得一切成功，他們會得到我的全面支持。」他和曼聯均暫未公開下任隊長名字，但般奴費南迪斯的名字已呼之欲出。

馬古尼來季將不會再擔任曼聯隊長。（Getty Images）

自從坦赫格上任曼聯領隊，馬古尼在隊中逐漸變得可有可無，中堅出場順序排在華拉尼、利辛度馬天尼斯、連迪路夫，甚至是由左閘串演中堅的梳爾之後，2022/23球季僅8次英超正選上陣。

馬古尼2019年以8000萬英鎊天價轉會費加盟曼聯，一直未能踢出預期身價，他被指為今夏轉會窗球隊清洗對象之一，早前消息指，就算他繼續留隊，會方已決定褫奪他的隊長資格，因為已屆30歲的馬古尼不在坦赫格的曼聯長遠發展藍圖之內。