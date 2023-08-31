馬古尼今季曼聯0上陣照入選英格蘭　主帥修夫基這樣解釋︱足球

英格蘭國家隊主帥修夫基（Gareth Southgate）為9月份國際賽周點兵，33人大軍名單中，出現不少爭議位。

今季在曼聯未獲上陣機會的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯：麥佳亞／馬奎爾）、在曼城同樣無落過場的中場加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）、轉投沙特阿拉伯球隊伊蒂法克（Al-Ettifaq ）的軒達臣（Jordan Henderson）全數入選，反而開季表現搶眼的車路士翼鋒史達寧（Raheem Sterling）再度落選，修夫基為決定逐一解釋。



馬古尼今季在曼聯未獲上陣機會，軒達臣轉戰沙特聯賽，雙雙繼續入選英格蘭大軍。（Getty Images）

馬古尼、菲臘斯爭議入選

英格蘭9月9日先在歐國盃外圍賽對烏克蘭，繼而在9月12日友賽蘇格蘭，上季在曼聯失去正選，今季開季以來未為紅魔披甲被馬古尼，依然入選英軍。修夫基解釋，由於球隊失去多位經驗中堅，包括泰朗明斯（Tyrone Mings）膝部重傷整季倦勤，史東斯（John Stones）未能入選今次大軍，高亞迪（Conor Coady）正在踢英冠，艾歷迪亞（Eric Dier）則不在熱刺陣中，因此球隊仍有空位。

「我認為這兩場比賽，具經驗球員在場是重要的。」他補充，球隊有些位置人手充裕，有些位置卻不，中堅之外，防守中場人手同樣吃緊，「迪格蘭賴斯是今周唯一能夠踢防中位置的英格蘭球員，菲臘斯已是下一個最佳選擇。」修夫基同時指出，馬古尼和菲臘斯在球會沒有上陣機會，「情況遠遠未如理想」。

33歲軒達臣轉戰沙特無受影響

33歲老將軒達臣已由英超轉戰沙特聯賽，同樣繼續入選英軍，修夫基稱，「我們每場比賽都有睇」，認為重點是聯賽身體對抗強度以及天氣因素，能否讓他發揮出英格蘭需要他的水平。「明顯地，沙特聯賽水平經常改變，很多國家都要面對這問題。葡萄牙有好幾名球員在那裏，我肯定他們會踢國家隊賽事。」

史達寧開季表現不俗，卻再度落選英格蘭大軍。（Getty Images）

史達寧再度落選 修夫基：他不太高興

阿仙奴前鋒尼基迪亞（Eddie Nketiah），車路士中堅高維（Levi Colwill）雙雙首獲大國腳徵召，82次代表國家隊的史達寧卻再度落選，修夫基直言對方並不高興，「對上兩次徵召他均不能入選，給予其他人機會踢出表現，確立在團隊中的位置。這是個困難決定，史達寧並不特別高興。我肯定他在車路士會有個美好球季，對此我毫無懷疑。」

阿歷山大阿諾特今年6月在英格蘭轉踢中場，表現不錯，今次改以中場身份入選大軍。（Getty Images）

阿歷山大阿諾特以中場身份入選

守將明斯、梳爾、史東斯全數受傷未能入選，造就芝維爾（Ben Chilwell）和湯姆利（Fikayo Tomori）獲重召。

利物浦右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）再度入選，比較特別的是，今次他並非以守將身份入選，而是中場球員。今年6月英格蘭對北馬其頓和馬爾他兩場勝仗，他已被安排移前踢中場。

英格蘭33人大軍名單：

門將：比克福特（Jordan Pickford）／愛華頓；森史東（Sam Johnstone）／水晶宮）；蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）／阿仙奴



後衛：芝維爾（Ben Chilwell）、高維（Levi Colwill）／車路士；鄧克（Lewis Dunk）／白禮頓；馬克古希（Marc Guehi）／水晶宮；馬古尼（Harry Maguire）／曼聯；湯姆利（Fikayo Tomori）AC米蘭；捷比亞（Kieran Trippier）／紐卡素；基爾獲加（Kyle Walker）／曼城



中場：阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）／利物浦；比寧咸（Jude Bellingham）／皇家馬德里；迪格蘭賴斯（Declan Rice）／阿仙奴；干拿加歷查

（Conor Gallagher）／車路士； 軒達臣（Jordan Henderson）／伊蒂法克；菲臘斯（Kalvin Phillips）／曼城



前鋒：卡尼（Harry Kane）／拜仁慕尼黑；科頓（Phil Foden）、基亞利殊（Jack Grealish）／曼城；布卡約沙加（Bukayo Saka ）、尼基迪亞（Eddie Nketiah）／阿仙奴；拉舒福特（Marcus Rashford）／曼聯；占士麥迪臣（James Maddison）／熱刺；哥林威爾遜（Callum Wilson）／紐卡素；艾斯（Eberechi Eze）／水晶宮

