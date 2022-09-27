歐國聯︱馬古尼穿英格蘭球衣照出事　全國質疑為何仍獲正選？

歐洲國家聯賽（歐國聯）A3組賽事最後一戰，篤定「降班」的英格蘭主場面對德國，落後兩球下幾乎反勝，完場前被迫和3：3。

球隊鬥志和表現獲肯定，然而犯下低級失誤導致球隊輸十二碼落後的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire），跟在曼聯一樣成為眾矢之的，英媒一致將焦點放在他身上，質疑：「為何馬古尼仍獲正選？」連帶懷疑領隊修夫基的判斷力。



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馬古尼再犯低級失誤，再成眾矢之的。（Getty Images）

馬古尼在曼聯已失去正選，英格蘭領隊修夫基照樣選他入大軍時，決定已受質疑，這場英德大戰馬古尼續獲信任正選上陣，結果「複製」在球會的差勁表現。上半場雙方踢成0：0，戰至52分鐘馬古尼在後防危險地帶傳球失誤，被德國的穆斯亞拿截到皮球，馬古尼在禁區內踢跌對方，被判罰十二碼，德國由根度簡操刀先開記錄。

夏維斯67分鐘遠射得手，德國領先至2：0。英格蘭由勞基梳爾和美臣蒙特分別在72和75分鐘入球扳平，隊長哈利卡尼83分鐘射入12碼，助英軍一度反超前，87分鐘今仗為英格蘭把關的尼克樸比犯錯，夏維斯近門補射中鵠，為德國追成3：3完場。上場不敵意大利後，修夫基強調球隊正向着正確方向發展，呼籲球迷給予耐性，今仗英格蘭落後下終顯示出鬥志和入球能力，但馬古尼被一致認定是隊中計時炸彈。

馬古尼傳失球後，再踢跌穆斯亞拿被罰十二碼。（Getty Images）

「為何馬古尼仍有正選？」

由媒體到網民，整個英格蘭也不滿：「為何馬古尼仍有正選」？就連一向保守的英國廣播公司（BBC）也直指馬古尼是英格蘭一大問題，首席足球記者Phil McNulty寫道：「馬古尼的表現正好顯示他為何會被曼聯棄用，以及為何修夫基持續對他的信任會帶來這麼多疑問。」

馬古尼在那次控球失誤、將皮球在危險地帶送給穆斯亞拿前，表現尚算平穩，無奈速度太慢，作出反應時就是衝動踢跌對方。兩次錯誤，送給德國一份大禮，嘗試彌補錯誤的馬古尼開始去追波，結果弄巧反拙，在前場被「打荷包」，終導致德國領先至2：0。

沙卡、蒙特兩個後備兵，改變了比賽。（Getty Images）

Phil McNulty認為，修夫基仍會公開力撐馬古尼，同時提出質疑：「以如此狀態，修夫基如何能夠認真考慮讓馬古尼在世界盃首仗對伊朗打正選？」直指馬古尼信心受挫，無望地狀態奇差，而且沒有任何證據顯示曼聯領隊坦赫格在世界盃前會重用他，「如果修夫基要違反一切證據堅持用馬古尼，對球員本身根本沒有任何好處。」

英格蘭今仗最大亮點，是66分鐘後備入替的美臣蒙特和沙卡，尤其是後者。阿仙奴小將上陣後，直接、快速踢法為球隊前線注入動力，扳平一球為蒙特送上助攻。原本能夠神奇反勝德國，後備門將尼克樸比難得正選卻犯下失誤，未能在溫布萊贏波而回，相信只會令修夫基在世界盃決賽周毫無懸念以比克福特踢正選。