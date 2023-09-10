德國友賽大敗日本後辭退教頭菲力克　職位設立近百年來首人被炒

德國周六友賽日本吃下1：4大敗，主帥菲力克（Hansi Flick）遭德國足總辭退，不說不知的是，他因此成為1926年這個職位設立以來，首位被辭退的德國領隊。



菲力克成為歷來首位被辭退的德國國家隊主帥。（Getty Images）

菲力克2019年「坐正」拜仁慕尼黑教頭一職後，立即令這支德國班霸重振聲威，再次成為歐聯霸主，2021年8月接替路維（Joachim Low）擔任德國隊主帥，卻未能將球會成功方程式複製到國家隊。

德國隊在2022世界盃決賽周分組賽首仗遭日本反勝，最終分組賽出局，他任內領軍25場比賽，只得12場勝仗，當中近5仗更4度落敗。最新一仗正是世界盃曾擊敗他們的日本，德國以1：4大比數落敗。

德國足總主席紐恩多夫（Bernd Neuendorf）稱，「近期令人失望的戰績後，德國足總委員會同意國家隊需要引入新動力。明年夏天的歐洲國家盃，我們的國家隊需要信心和樂觀。」他續稱，「這是我任內其中一個最困難的決定，因為無論在專業及個人層面，我都非常尊敬菲力克及他的助教。對於德國國家隊而言，競技層面的成功至關重要，這是作出今次決定的原因。」明年上演的歐國盃，德國將以主辦國身份出戰，更加不容有失。

菲力克由2006至2014年一直在德國國家隊擔任路維副手，他接任主帥後的戰績卻未似預期。菲力克離任，他的兩員助教Marcus Sorg及Danny Rohl同被辭退。 2000至2004年曾任教德國隊的禾拉（Rudi Voller），將暫代主帥職務。