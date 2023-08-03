女子世界盃︱德國賽和韓國首度分組賽出局　三大熱門下馬16強決出

德國女足在今屆女子世界盃首場分組賽6：0大勝摩洛哥，這支兩屆冠軍陣容強大，被視為冠軍熱門之一，滿以為可輕鬆出線，不料之後在H組兩場分組賽先以1：2不敵哥倫比亞，最後一輪對韓國非勝不可，甫開賽先落下只能1：1迫和對手，史上首度分組賽出局。



德國爆冷分組賽出局，是她們在女子世界盃歷來首次。（路透社）

德國女足國際大賽戰績彪炳，女子世界盃2003年、2007年兩屆奪冠，對上8屆賽事八強已是最差戰績，歐洲國家盃更8度勝出。今屆一場大勝的開局，就算次仗爆冷不敵哥倫比亞，今仗僅面對賽前已出局的韓國，命運仍掌握在自己手中。

意想不到的是，兩連敗的韓國今仗意外領先——德國防線一次甩漏，35歲老將趙昭賢在無人看管下射入，開賽僅6分鐘韓國領先1：0。

德國防線一次甩漏，35歲老將趙昭賢在無人看管下射入，開賽僅6分鐘韓國領先1：0。（Getty Images）

德國落後下全力反撲，卻完全受制韓國的貼身防守和不惜氣力迫搶，德國應如獅子撲兔，卻在對手埋身壓迫無從發揮下愈踢愈急，42分鐘才由隊長樸比（Alexandra Popp）頭槌扳平。

德國隊長樸比（Alexandra Popp）再施空中霸王威力，頭槌為德國扳平。（Getty Images）

韓國被追平後陣腳未亂，防守依然高度紀律和集中，反觀德國戰術單調，僅靠兩翼高波傳中施襲，除樸比一次越位在先的入球，真正具威脅的埋門不多。理應佔盡身體質素和身高優勢的德國，在韓國身上全沒作用，全場14次射門僅4次中目標，只入1球，德國1：1賽和韓國再度失分，3仗1勝1和1負得4分。

H組同時舉行的另一場賽事，摩洛哥1：0擊敗6分在手的哥倫比亞，這支首次參賽的世界盃「新丁」首仗0：6慘負德國後連勝兩場，與哥倫比亞雙雙出線16強，德國首度世界盃分組賽出局。

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今屆世界盃決賽周驚喜（或驚嚇）不少，東京奧運金牌得主加拿大在B組未能出線；一代球后瑪達領軍的巴西則在F組下馬；連四冠王者美國亦飽食「驚風散」，只差一點便被葡萄踢出局，E組僅以次名晉級，表現受盡批評。誰知好戲在後頭，全世界以為可穩陣出線的德國，竟在韓國身上失分，與加拿大、巴西一起爆冷在分組賽階段出局。

德國與摩洛哥猶如一場龜兔賽跑，德國首仗6：0大數摩洛哥，之後卻被哥倫比亞擊敗，面對已出局的韓國踢來無從入手，再度失分；後者知恥近乎勇，連續兩場1：0擊敗對手，成為今屆世界盃8支首度參賽球隊中，唯一成功晉級16強一隊，完美演繹何謂「波係圓嘅」，憑一股永不放棄的精神說好足球故事。

世界盃新丁摩洛哥驚喜出線，一班球員十分興奮。（Getty Images）

今屆世界盃16強球隊：

A組：瑞士、挪威

B組：澳洲、尼日利亞

C組：日本、西班牙

D組：英格蘭、丹麥

E組：荷蘭、美國

F組：法國、牙買加

G組：瑞典、南非

Ｈ組：哥倫比亞、摩洛哥

