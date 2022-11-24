世界盃2022｜森保一冷靜面對最大勝仗　菲力克賽後公開捉戰犯

世界盃冷門賽果連日出現，主角同樣是亞洲球隊，日本隊熱血反勝德國，令不少球迷看得血脈沸騰。日本主帥森保一以勝仗回應抨擊聲音，賽後警告麾下不要太過興奮。

德國轉勝為敗，領隊菲力克失望難免，賽後更點名中堅蘇尼，直斥他需要為落敗負責任。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

日本落後德國一球下，備受批評的主帥森保一突變「戰術大師」，後備兵全都發揮作用，結果由堂安律及淺野拓磨各建一功，「藍武士」經歷瘋狂8分鐘，最終以2：1反勝德國，全取3分。

日本靠後備兵熱血反勝德國 權田修一四連撲將功補過

森保一「神調動」令日本反勝德國。（Getty Images）

日本熱血反勝德國，取得藍武士在世界盃史上最重要勝仗，日本眾將在完場一刻衝入場內，猶如贏得世界盃一樣，全隊上下瘋狂慶祝。興奮還興奮，森保監督賽後保持冷靜，「這只是分組賽的一場勝利，不必太過興奮。」日本沒有因勝利沖昏頭腦，慶祝過後便開會檢討，強調需要認真備戰下場對哥斯達黎加的賽事。

森保一賽後大讚麾下，全靠眾將的韌力才可戰勝對手。森保監督同時表示，今場勝仗是歷史性的勝利，「今場是歷史性的勝仗，在足球的歷史來說，日本隊給予全世界一個驚喜，同時證明我們的水平愈來愈接近世界。」

拆解日本神調動 德國連續兩屆無視防守弱點自食其果

《足球小將》再命中日本贏德國 早預告尾段逆轉戰局

日本熱血反勝德國，眾將全隊上下瘋狂慶祝。（Getty Images）

+ 3

德國由贏變輸，主帥菲力克當然感到不是味兒，賽後難掩失望，「日本以效率擊敗我們，這是令人失望的戰果，我們在上半場擁有78%的控球率，下半場亦有不少機會，可惜未能好好把握。」

淺野拓磨攻入反勝一球，包越位的蘇尼（Niklas Sule）變成罪人，菲力克坦言這名中堅是輸波罪人，「我們只能怪自己，蘇尼需要好好留意，這是個人犯錯，而我們全隊也要承受這個結果。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

蘇尼包越位變罪人，賽後被主帥菲力克「提點」。（Getty Images）

日本反勝德國的入球功臣是？ 堂安律及淺野拓磨 日本反勝德國，是世界盃決賽周第幾場勝仗？ 史上第6場

更多卡塔爾世界盃相關報道：