世界盃2022｜森保一冷靜面對最大勝仗 菲力克賽後公開捉戰犯
撰文：趙子晉
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世界盃冷門賽果連日出現，主角同樣是亞洲球隊，日本隊熱血反勝德國，令不少球迷看得血脈沸騰。日本主帥森保一以勝仗回應抨擊聲音，賽後警告麾下不要太過興奮。
德國轉勝為敗，領隊菲力克失望難免，賽後更點名中堅蘇尼，直斥他需要為落敗負責任。
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日本落後德國一球下，備受批評的主帥森保一突變「戰術大師」，後備兵全都發揮作用，結果由堂安律及淺野拓磨各建一功，「藍武士」經歷瘋狂8分鐘，最終以2：1反勝德國，全取3分。
日本熱血反勝德國，取得藍武士在世界盃史上最重要勝仗，日本眾將在完場一刻衝入場內，猶如贏得世界盃一樣，全隊上下瘋狂慶祝。興奮還興奮，森保監督賽後保持冷靜，「這只是分組賽的一場勝利，不必太過興奮。」日本沒有因勝利沖昏頭腦，慶祝過後便開會檢討，強調需要認真備戰下場對哥斯達黎加的賽事。
森保一賽後大讚麾下，全靠眾將的韌力才可戰勝對手。森保監督同時表示，今場勝仗是歷史性的勝利，「今場是歷史性的勝仗，在足球的歷史來說，日本隊給予全世界一個驚喜，同時證明我們的水平愈來愈接近世界。」
+3
德國由贏變輸，主帥菲力克當然感到不是味兒，賽後難掩失望，「日本以效率擊敗我們，這是令人失望的戰果，我們在上半場擁有78%的控球率，下半場亦有不少機會，可惜未能好好把握。」
淺野拓磨攻入反勝一球，包越位的蘇尼（Niklas Sule）變成罪人，菲力克坦言這名中堅是輸波罪人，「我們只能怪自己，蘇尼需要好好留意，這是個人犯錯，而我們全隊也要承受這個結果。」
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日本反勝德國的入球功臣是？
堂安律及淺野拓磨
日本反勝德國，是世界盃決賽周第幾場勝仗？
史上第6場
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