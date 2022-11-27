世界盃講古．德國｜實力擔當的歷代轟炸機　菲力克該想念哪個誰？

傳統勁旅德國在上屆世界盃及去年的歐國盃表現令人失望，曾帶領拜仁慕尼黑橫掃歐洲球壇的菲力克（Hans-Dieter Flick）走馬上任，但到今屆決賽周了，他還在搜尋過去的勝利方程式。



作者：胡蘇

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巴西曾5奪世界盃，是封王次數最多的球隊，但論整體的穩定性，卻是德國佔優，連同西德時期，這支歐洲勁旅曾4度奪冠，而且合共13次打入4強，比巴西還要多兩次。再計算歐國盃戰績，德國曾3次捧盃，跟西班牙並列最多。可是，德國的穩定佳績在上屆世界盃卻告斷纜，以0：2不敵韓國後，終自1954年以來，首次於分組賽出局。

2018世界盃，德國分組賽出局，是歷來首次。（Getty Images）

德國戰績穩定，但戰術並非一成不變，碧根鮑華無論球員時代及當上教練時，球隊主要陣式是3-5-2（或5-3-2），三名中路守將中，會有人踢自由中衛或清道夫（分別在於碧根鮑華、森馬等自由中衛會在後場組織攻勢，甚至殺上前場助攻，清道夫主要功能是包抄）。奇連士文於2004年接掌後卻帶來重大變革，不僅擢用了舒韋恩史迪加、拿姆及普多斯基等年輕球員，且一改德國穩打穩紮的作風（例如從前回傳門將，門將可用手接，德國便常用此招浪費時間），變得崇尚進攻，碧根鮑華當年便不只一次批評奇連士文離經叛道。

奇連士文在2006世界盃雖只得季軍，卻令所有批評者收口了，甚至碧根鮑華也呼籲他留下來，只是奇帥明言兩年間身心俱疲去意已決。奇連士文縱未竟全功，但足以為其助手、也即其後繼者路維奠下奪冠的基礎。路維蕭規曹隨，他能於2014年領軍封王，還要感謝時任拜仁主帥的哥迪奧拿，將麾下眾將如拿姆、紐亞等的戰術意識提升了一個檔次。德國不再需要清道夫，大抵就是因為門將紐亞已兼具這功能。

第一代轟炸機武勒。（Getty Images）

路維曾是奇連士文的助手，菲力克亦曾是路維的助手，因此其戰術脈絡也相近。事實上，菲力克在拜仁時威風八面，得勝率超過八成，2019/20那一季更所向披靡，達成球會歷來第二次的「三冠王」。菲力克在國家隊首10場也未嘗敗績，是德國主帥中歷來第3人。然而，蜜月期過去，球隊弱點浮現，今屆世盃前的正式賽事——近6場歐國聯比賽，德國只取得1勝4和1負，甚至曾不敵二線隊伍匈牙利，今屆世盃首場分組賽，亦爆冷不敵日本。

「金色轟炸機」奇連士文。（Getty Images）

在1996歐國盃為德國奠勝的比亞荷夫。（Getty Images）

德國近年沉淪，原因不少，例如路維掌帥太久，欠缺爭勝慾望，或是戰術守舊、新人未接到班等。我的觀察卻是，德國多年來的冠軍隊中，都有一名正中鋒攻堅，例如1974世界盃的武勒、1990世界盃的奇連士文、2014世界盃的高路斯，或者1996歐國盃的比亞荷夫。去年過世的武勒雖然身材不高，只有1.76米，但勝在彈跳力強，經常以頭槌入球，故有「轟炸機」綽號。奇連士文踢法極具侵略性，埋門觸覺敏銳，因一頭金髮，所以獲譽「金色轟炸機」。高路斯整體實力未必及得上兩名前輩，但頭槌一樣了得，且是大賽球員，他參加過5屆世界盃，共射入了16球，是決賽周入球最多的球員。比亞荷夫級數雖然差一截，但於96歐國盃決賽梅開二度助德國捧盃，也足以名留青史。

如今的德國卻沒有「轟炸機」了，就算添姆雲拿可堪一用，但他是速度高、走位靈活型鋒將，而非有制空力、擅於補捉機會的中鋒材料。路維甚至於去年歐國盃將他貶為後備，寧願用基拿比、夏維斯或湯馬士梅拿任「假9」，只是效果不彰，但也反映了，雲拿就算如今因傷倦勤，對球隊也沒有太大影響。德國擅用兩翼傳中、死球戰術等正攻法，所以有終結能力的中鋒是必要的棋子，如今沒有良將，菲力克只能慨嘆，為什麼在拜仁與他合作無間的羅拔利雲度夫斯基代表的是波蘭。