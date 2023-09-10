日本作客4：1大炒德國　佔盡上風森保一勁滿意　根度簡：日本更強

國際足球友誼賽，日本作客德國竟驚人地以4：1大勝，是「藍武士」在去年卡塔爾世界盃擊敗「日耳曼軍團」後，再一次向對手送上屈辱一仗。

德國隊主帥漢斯菲歷克在最新紀錄片中展現的形象受批評，賽前宣布以根度換代替甘美治出任隊長，也沒有好結果，距離明年德國主辦的歐洲國家盃餘下不足一年，其帥位似乎危在旦夕。



日本去年在卡塔爾世界盃分組賽，以2：1擊敗德國，德國出局、日本晉級，雙方今次再於德國禾夫斯堡交手，結果更慘烈。開賽僅11分鐘，日本前鋒伊東純也接應右路傳中在近柱快射，魯迪格雖緊纏他但遭射門省中腳入網，打開紀錄，雖然德國未幾由利萊辛尼左腳射入，但追平1：1後只3分鐘，日本再由上田綺世近門建功領先至2：1。

伊東純也為日本打開紀錄。（路透社）

德國後防屢屢犯錯，一片風聲鶴唳，而日本佔盡優勢，上田綺世幾乎再考起門將達史迪根，但這位巴塞隆拿門將勉強保住落後一球的球差；下半場戰況相約，達史迪根仍然陷入苦戰，先擋出淺野拓磨的近射、再阻止三笘薰補中。不過到了補時階段，他無法再力挽狂瀾，遭淺野拓磨和久保建英各入一球，德國最終以1：4大敗。

德國後防表現不佳，達史迪根多次救險仍未能阻止大敗。（路透社攝）

漢斯菲歷克自2021年7月接掌德國國家隊以來，25戰只得12勝7和6負，勝率不足一半（48%），而且去年在世界盃出局後，表現毫無起色，2023年至今踢過6場比賽更只得1場獲勝。

德國目前世界排名11，在主場慘敗給排24的日本，加上德國明年需主辦歐洲國家盃決賽周，倘東道主以此表現「迎賓」，當然不堪設想，而且上周五上映的Amazon紀錄片《All or nothing – The German national team in Qatar》紀錄了德國隊的世界盃歷程，片中的菲歷克所呈現的執教方法惹批評，其去留自然成為焦點。

德國媒體紛紛指，漢斯菲歷克的帥位已危在旦夕。（Getty Images）

德國足總總監禾拉賽後對賽果表示「震驚」，「這是場恥辱，但我們應得的」。被問到菲歷克的去留，他多番迴避：「我們要先收拾心情，翌日還會有操練，然後對法國，之後我們再去想接下來應該做什麼吧。」他同時認為：「我們不再是世界頂級的勁旅了，我要先睡個覺，再看看接下來的情況。」

新任隊長根度簡直言：「我們必須誠實面對，日本隊是（踢得）更好的一隊，他們保持皮球運轉、找到適當的空間、取得了入球。他們是更好的一隊，而我們則犯了太多個人錯誤。」

森保一近一年順風順水。（Getty Images）

日本隊主帥森保一再一次領軍挫德國，當然喜上眉梢，但他賽後仍說得謙虛，道：「賽前，球員和教練團都嚴陣以待，我們都做好了苦戰的覺悟，最後有這樣的結果真的很好。」德國周二深夜將會友賽法國，而日本隊則會前往比利時，友賽土耳其。