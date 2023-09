日本作客4：1大炒德國　佔盡上風森保一勁滿意　根度簡：日本更強

國際足球友誼賽,日本作客德國竟驚人地以4:1大勝,是「藍武士」在去年卡塔爾世界盃擊敗「日耳曼軍團」後,再一次向對手送上屈辱一仗。

德國隊主帥漢斯菲歷克在最新紀錄片中展現的形象受批評,賽前宣布以根度換代替甘美治出任隊長,也沒有好結果,距離明年德國主辦的歐洲國家盃餘下不足一年,其帥位似乎危在旦夕。



日本去年在卡塔爾世界盃分組賽,以2:1擊敗德國,德國出局、日本晉級,雙方今次再於德國禾夫斯堡交手,結果更慘烈。開賽僅11分鐘,日本前鋒伊東純也接應右路傳中在近柱快射,魯迪格雖緊纏他但遭射門省中腳入網,打開紀錄,雖然德國未幾由利萊辛尼左腳射入,但追平1:1後只3分鐘,日本再由上田綺世近門建功領先至2:1。

伊東純也為日本打開紀錄。(路透社)

德國後防屢屢犯錯,一片風聲鶴唳,而日本佔盡優勢,上田綺世幾乎再考起門將達史迪根,但這位巴塞隆拿門將勉強保住落後一球的球差;下半場戰況相約,達史迪根仍然陷入苦戰,先擋出淺野拓磨的近射、再阻止三笘薰補中。不過到了補時階段,他無法再力挽狂瀾,遭淺野拓磨和久保建英各入一球,德國最終以1:4大敗。

德國後防表現不佳,達史迪根多次救險仍未能阻止大敗。(路透社攝)

漢斯菲歷克自2021年7月接掌德國國家隊以來,25戰只得12勝7和6負,勝率不足一半(48%),而且去年在世界盃出局後,表現毫無起色,2023年至今踢過6場比賽更只得1場獲勝。

德國目前世界排名11,在主場慘敗給排24的日本,加上德國明年需主辦歐洲國家盃決賽周,倘東道主以此表現「迎賓」,當然不堪設想,而且上周五上映的Amazon紀錄片《All or nothing – The German national team in Qatar》紀錄了德國隊的世界盃歷程,片中的菲歷克所呈現的執教方法惹批評,其去留自然成為焦點。

德國媒體紛紛指,漢斯菲歷克的帥位已危在旦夕。(Getty Images)

德國足總總監禾拉賽後對賽果表示「震驚」,「這是場恥辱,但我們應得的」。被問到菲歷克的去留,他多番迴避:「我們要先收拾心情,翌日還會有操練,然後對法國,之後我們再去想接下來應該做什麼吧。」他同時認為:「我們不再是世界頂級的勁旅了,我要先睡個覺,再看看接下來的情況。」

新任隊長根度簡直言:「我們必須誠實面對,日本隊是(踢得)更好的一隊,他們保持皮球運轉、找到適當的空間、取得了入球。他們是更好的一隊,而我們則犯了太多個人錯誤。」

森保一近一年順風順水。(Getty Images)

日本隊主帥森保一再一次領軍挫德國,當然喜上眉梢,但他賽後仍說得謙虛,道:「賽前,球員和教練團都嚴陣以待,我們都做好了苦戰的覺悟,最後有這樣的結果真的很好。」德國周二深夜將會友賽法國,而日本隊則會前往比利時,友賽土耳其。