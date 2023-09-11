美網｜祖高域挫麥維迪夫封王　24是奪冠紀錄　更是亡友的象徵

祖高域（Novak Djokovic，又譯德約科維奇）在美國網球公開賽男單決賽，與麥維迪夫爭冠，結果直落三盤解決對手，生涯第24個大滿貫錦標到手。

24，除了刷新大滿貫男單冠軍次數紀錄外，這個數字同樣對祖高域是別具意義。



祖高域與麥維迪夫（Daniil Medvedev）爭奪今年美網男單錦標，祖高域甫開局已經把握破對方發球局的機會，並以局數6：3先拔頭籌。祖高域次盤繼續施壓，麥維迪夫保得住發球局，盤末嘗試打破祖高域發球局卻不果，二人進入「Tie Break」，祖高域以細分7：5再下一城，次盤激戰104分鐘。祖高域第三盤未遇太大壓力，以局數6：3奠定勝局，直落三盤擊敗麥維迪夫，奪得今年的美網男單冠軍。

祖高域直落三盤擊敗麥維迪夫，第24次捧走大滿貫錦標。（Getty Images）

祖高域奪冠向高比致敬：曼巴不滅

36歲的祖高域奪得生涯第24個大滿貫單打冠軍，追平名宿歌特（Margaret Court）的紀錄，並進一步刷新自己的大滿貫紀錄，亦是史上最年長的美網男單冠軍。

當祖高域贏冠軍後，他與他的家人及團隊隨即披上白色外套，右胸口上印有「24」，除了慶祝祖高域的24個大滿貫外，更有其他意義。祖高域換上一件淺藍色的T恤，背面同樣印有24的數字，而正面就是祖高域與已故的NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）的合照，以及「曼巴不滅」（Mamba Forever）。

祖高域賽後換上印有與高比合照的T恤。（Getty Images）

高比拜仁當年退役時，正是披着24號球衣，所以祖高域趁機向這名NBA傳奇致意。當他披上T恤後，他隨即指一指及親吻衫上的合照，並雙手指天向高比致敬。祖高域再談及與高比的關係，「他（高比拜仁）是我的好朋友，當我受傷患困擾時，他經常與我聊天，使我慢慢重拾克服傷患的掙扎，並拾回贏家的心態，他像是我的導師﹑顧問。」

祖高域與高比關係良好。（Instagram截圖）

當祖高域察覺有機會贏得第24個大滿貫時，他悄悄地找朋友製作這件致敬T恤，因為這是個很好的時機，「24號是高比榮休時的球衣號嗎，他帶着這號碼而成為傳奇，所以透過美網再向他致敬是個很好的機會。」高比早年意外身亡後，祖高域在2020年的澳網亦曾經穿上特製的外套悼念對方，更在球場上灑淚。

祖高域在高比拜仁逝世後，當年出戰澳網亦以不同方式紀念他。（資料圖片／Getty Images）

麥維迪夫未能重演2021年的美網決賽擊敗祖高域的好夢，與錦標擦身而過，原來當地時間周日（10日）是他與妻子的結婚紀念日，可惜未能以冠軍慶祝，麥維迪夫笑着向妻子致歉，而祖高域也同樣開玩笑，「如果我知道今天是你們的結婚紀念日，結果可能就.......」祖高域隨後收起笑容，認真地鼓勵麥維迪夫，「你會贏得更多大滿貫，毫無疑問」。