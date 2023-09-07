美網｜麥維迪夫34度高溫下苦戰晉級　鄭欽文8強止步仍創生涯最佳

香港勞工處今年推出「工作暑熱警告」，提醒在戶外工作的「打工仔」，以免在酷熱天氣下影響身體健康。

另一方面，遠在美國出戰年度最後一個大滿貫、美國網球公開賽男單8強的麥維迪夫，縱然直落三盤擊敗同鄉兼好友魯比夫，但在34度的高溫下作賽，這名俄羅斯球手差點變成「熱暑人」，更直言隨時有人「戰死沙場」。



今年美網男單3號種子麥維迪夫（Daniil Medvedev）在8強鬥魯比夫（Andrey Rublev），結果這名2021年男單冠軍得主，以直落三盤6：4﹑6：3及6：4輕取同鄉晉級，生涯第4度打入美網最後4強。

單看比分以為麥維迪夫贏得輕鬆，但實際是一場硬仗。（路透社）

單看比分，以為麥維迪夫今仗是輕鬆過關，實際過程比想像中困難得多。熱浪襲紐約，根據《CNN》報道，場館當時氣溫為華氏93度，即近攝氏34度，為了降溫，場館上蓋部分關閉，但亦沒有太大幫助，有球迷在觀戰時不適。

紐約天氣災熱，有球迷更在睇波時不適。（路透社）

從兩名球手的表現，就知道高溫對他們有多大的影響，二人在休息時以冰冷的毛巾抹汗﹑脫去上衣，為自己降溫，而兩名球手亦在盤與盤之間，花了點時間去洗手間，麥維迪夫在比賽途中兩度使用醫療暫停，他在第三盤更向鏡頭說：「大家將會見到其中一名球員死去。」（One player is going to die and you are going to see.）

在高溫的惡劣情況下作賽，麥維迪夫直言有機會危害性命，「在第一盤的末段，我基本上看不到網球，只是以感覺作賽。大家都十分疲累，而互相也希望把握這個機會，大家同樣不願放棄，全場不斷奔跑，幸好大家一同受苦，這是恐怖的環境，亦是一場超級艱苦的勝仗。」

麥維迪夫的4強對手，將會是「一哥」艾卡拉斯或薩維列夫的勝方。

麥維迪夫用盡方法降溫。（路透社）

鄭欽文8強止步仍創生涯最佳

中國女單球手鄭欽文，8強遇上莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），可惜未能延續神奇之旅，以局數1：6及4：6不敵對手，無緣4強，仍然創下生涯大滿貫的最佳紀錄。另一中國球手王欣瑜，在女雙夥拍中華台北的名將謝淑薇，力戰三盤下力克主場的歌芙／皮古娜的組合，殺入美網女雙4強。