美網｜麥維迪夫34度高溫下苦戰晉級　鄭欽文8強止步仍創生涯最佳

香港勞工處今年推出「工作暑熱警告」,提醒在戶外工作的「打工仔」,以免在酷熱天氣下影響身體健康。

另一方面,遠在美國出戰年度最後一個大滿貫、美國網球公開賽男單8強的麥維迪夫,縱然直落三盤擊敗同鄉兼好友魯比夫,但在34度的高溫下作賽,這名俄羅斯球手差點變成「熱暑人」,更直言隨時有人「戰死沙場」。



今年美網男單3號種子麥維迪夫(Daniil Medvedev)在8強鬥魯比夫(Andrey Rublev),結果這名2021年男單冠軍得主,以直落三盤6:4﹑6:3及6:4輕取同鄉晉級,生涯第4度打入美網最後4強。

單看比分以為麥維迪夫贏得輕鬆,但實際是一場硬仗。(路透社)

單看比分,以為麥維迪夫今仗是輕鬆過關,實際過程比想像中困難得多。熱浪襲紐約,根據《CNN》報道,場館當時氣溫為華氏93度,即近攝氏34度,為了降溫,場館上蓋部分關閉,但亦沒有太大幫助,有球迷在觀戰時不適。

紐約天氣災熱,有球迷更在睇波時不適。(路透社)

從兩名球手的表現,就知道高溫對他們有多大的影響,二人在休息時以冰冷的毛巾抹汗﹑脫去上衣,為自己降溫,而兩名球手亦在盤與盤之間,花了點時間去洗手間,麥維迪夫在比賽途中兩度使用醫療暫停,他在第三盤更向鏡頭說:「大家將會見到其中一名球員死去。」(One player is going to die and you are going to see.)

在高溫的惡劣情況下作賽,麥維迪夫直言有機會危害性命,「在第一盤的末段,我基本上看不到網球,只是以感覺作賽。大家都十分疲累,而互相也希望把握這個機會,大家同樣不願放棄,全場不斷奔跑,幸好大家一同受苦,這是恐怖的環境,亦是一場超級艱苦的勝仗。」

麥維迪夫的4強對手,將會是「一哥」艾卡拉斯或薩維列夫的勝方。

麥維迪夫用盡方法降溫。(路透社)

鄭欽文8強止步仍創生涯最佳

中國女單球手鄭欽文,8強遇上莎巴蘭卡(Aryna Sabalenka),可惜未能延續神奇之旅,以局數1:6及4:6不敵對手,無緣4強,仍然創下生涯大滿貫的最佳紀錄。另一中國球手王欣瑜,在女雙夥拍中華台北的名將謝淑薇,力戰三盤下力克主場的歌芙/皮古娜的組合,殺入美網女雙4強。