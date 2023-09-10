美網｜19歲歌芙封后首奪大滿貫　即反擊批評：我知道誰在說廢話

美國網球公開賽女單決賽，19歲的美國天才球手歌芙（Coco Gauff）自4年前在溫網一鳴驚人後，終奪得生涯首個大滿貫，她賽後不僅反擊外界批評，也向網壇傳奇威廉絲姊妹致意。

屈居亞軍的白羅斯女將莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）雖然升上世界排名第一，卻失落錦標，她賽後被拍得毀掉球拍洩忿。



6號種子歌芙在決賽對身為2號種子的沙巴蘭卡，第一局便以2：6先輸，但她隨即打出兩局6：3、6：2，反勝沙巴蘭卡，奪得生涯首個大滿貫錦標，封后一刻，她難以置信地掩面、躺地，發表感言時更道：「我想向那些不相信我的人說『謝謝』，我很盡力地想說得優雅一點，不過，對那些以為能澆熄我這團火的人，你們（的說話）只是火上加油而已。」

歌芙獲勝一刻激動地坐倒地上。（路透社）

歌芙舉起美網錦標。（路透社）

歌芙由2019年冒起到奪得首項大滿貫，中間經歷4年，對於一個少女球手來說已算成長得非常快，但總有人抱不合理期望。

歌芙在2019年出戰溫網便一鳴驚人，以外卡取得外圍賽資格，最終成為溫網史上最年輕打入主賽圈的選手（15歲3天），而且首戰主賽圈，就已連環擊敗「大威」維納絲威廉絲、世界排名曾高達17的斯洛伐克球手Magdaléna Rybáriková和當時排名60的Polona Hercog，令她受盡注目，賽事更獲移師到中央場舉行，最終在第4圈遭該屆女單冠軍得主夏納（Simona Halep）淘汰，而她出戰的賽事，成為該屆溫網首周ESPN上最多人觀看的比賽。

歌芙在2019年溫網一鳴驚人，最終敗在該屆冠軍夏納手上。（Getty Images）

然而，她在2022年打入法網決賽，遭狀態極佳的波蘭球手施安迪（Iga Swiatek）直落兩局6：1、6：3橫掃；今年在澳網第4圈出局、法網8強止步、溫網更是「一輪遊」，質疑聲音更大，歌芙回憶道：「我覺得人們在說，『她早已過了高峰，她只是被吹捧出來的』，我都看到那些留言了。人們以為我看不到，但我看到了，我知道誰在說廢話，所以這個錦標對我來說意義重大，希望將這個獎盃送給以前的自己，讓她可以覺得，一切的眼淚都值得。」

落敗的莎巴蘭卡（右）顯得非常傷心。（路透社）

歌芙的偶像正是維納斯威廉絲和莎蓮娜威廉絲兩姊妹，而她的名字，也與「大細威」的名字一同被刻在美網冠軍獎盃之上，她激動道：「這真是太瘋狂了，她們是我今天贏得這座獎盃的原因，她們令我敢相信這個夢想，始終能稱霸網球的黑人球員不多，當我年小時，我能記得的（頂尖黑人球手）就只得她們。她們經歷了許多事，也令像我這樣的人，走的路變得比較容易。」

賽後，球迷另一談論焦點，落在網上廣傳的一條影片——片中是年僅8歲的的歌芙在美網賽事的觀眾席上手舞足蹈，當時哪會想到11年之後，這個小女孩竟然在同一場地——Billie Jean King網球中心捧起了大滿貫獎座。

落敗的莎巴蘭卡賽後發言時邊受訪邊哭，對於登上世界排名第一卻失落大滿貫，似乎顯得相當無奈，她更半開玩笑道：「我的團隊知道自己在今屆賽事後就會被炒了！」而她賽後也明顯極度失落，被拍得在場地健身室拿出比賽球拍，當着攝影機前多次用力擊向地上，直至球拍彎曲，但她也相當有「手尾」，仍不忘將壞掉的球拍放到垃圾桶。球迷看畢影片後紛指，理解她登上「世一」卻輸掉冠軍的心情，「就讓她發洩一下吧」，她在賽後記招上也直言：「我今晚一定會去喝一杯！」