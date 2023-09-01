美網｜發球王伊斯拿生涯最終戰遭逆轉　仍轟48個Ace球：沒有遺憾

美國38歲網球老將伊斯拿（John Isner），除了發球，大家還會想起什麼？

這名美國「發球王」事先聲明，今年的美國網球公開賽是他生涯最後一戰，次圈遇上同鄉莫亞，依然貫徹伊斯拿的風格，全場轟出48個「Ace球」，雙方打足5盤，力戰近4小時，伊斯拿領先兩盤下被對手逆轉，無緣晉級。17年的網球生涯來到終結，伊斯拿都不禁掉下男兒淚。



伊斯拿最後一次出戰美網，男單次圈遇上同鄉莫亞。（路透社）

伊斯拿生涯最後一舞，以主場的美網作結，首圈直落三盤輕取阿根廷球手戴亞斯阿高斯達（Facundo Diaz Acosta），其後與另一美國球手莫亞（Michael Mmoh）爭晉級。伊斯拿發球威力依然，連取兩盤6：3及6：4，第三盤與莫亞戰至Tie Break，細分以3：7落敗被收窄差距，第四盤再輸局數4：6，伊斯拿盤數被追成2：2，需要進入決勝盤。

伊斯拿與莫亞依然鬥得難分難解，局數再度打成6：6平手，因美網並非使用長盤制，最後以「搶十」定勝負，所以不會再出現極長賽事，伊斯拿最終細分以7：10落敗，激戰3小時57分鐘後被對手逆轉，無緣躋身第三圈。

伊斯拿17年的職業生涯走到終點，這名「發球王」亦難掩情緒，賽後不禁流下男兒淚，「我不敢想像我獲得如此多人支持，球迷的歡呼聲是我一直努力的原動力，生涯最後一場仍然得到大家的支持，這是十分特別的。我在17年的職業生涯中付出所有，我沒有太多遺憾了。」

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伊斯拿由2007年轉職業，生涯最高世界排名第8位，曾經贏過16項單打錦標，大滿貫最佳戰績是2018年的溫布頓4強。縱然伊斯拿生涯戰績算不上彪炳，但他的發球威力卻聞風喪膽，就算是生涯最後一仗，伊斯拿同樣轟出48個「Ace球」。

伊斯拿不止是「發球機器」，更是「發球王」，他在ATP巡迴賽錄得14470次發球直接得分，是史上最多的球手，而伊斯拿同時擁有ATP最快發球的紀錄，在2016年台維斯盃轟出時速253公里的發球。

溫網｜榮登史上最強發球機器！伊斯拿破ACES波紀錄卻直落3盤落敗

伊斯拿發球威力強大，生涯留下兩項與發球有關的紀錄。（資料圖片／Getty Images）

伊斯拿發球強，持久力同樣強，他生涯最令人留下印象的一仗，必定是2010年溫布頓男單首圈，當時伊斯拿與法國球手馬烏（Nicolas Mahut）碰頭，在長盤制的決勝盤難分高下，最終決勝盤的比數是誇張的局數70：68，伊斯拿是勝出的一方。今仗的比賽時間為11小時5分鐘，並分開3日上演，寫下史上時間最長網球賽的世界紀錄。

伊斯拿在2018年溫網4強，再次上演馬拉松式賽事，與奇雲安達臣（Kevin Anderson）激戰6小時36分鐘，可惜最終憾負無緣決賽，是中央場史上最長時間的賽事。

【網球】伊斯拿安達臣決勝盤打足50局 激戰6個半鐘再入溫網史冊