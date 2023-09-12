杭州亞運︱黃鎮廷續領香港男乒　受初生女兒啟發　無懼任何對手

杭州亞運於今月23日正式開幕，但乒乓球項目在22日展撳開戰幔，香港乒乓球隊今屆再爭獎牌，當中男子隊繼續由「香港一哥」黃鎮廷領軍。



香港男子乒乓球隊對上一次取得亞運獎牌，已要數到2006年的多哈亞運，當年憑李靜贏得男單銅牌，並夥高禮澤於男雙奪金；男團也摘銅。適逢今屆復辦雙打項目，港隊派黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男、姚鈞濤，分別出戰男團、男單、男雙。

香港男乒今屆亞運再力爭獎牌。（余俊亮攝）

教練劉國棟認為，男乒近年處於上升階段，男團、男雙都以前八為目標，且看能否再搏得一面獎牌。男單方面，他深信黃鎮廷可以闖入十六強，「始終有中、日、韓、台對手，但黃鎮廷現在的能力，及對比賽的理解都非常成熟。他先保證不受傷，再延長體育壽命，把香港一哥的稱號扛起來。」

中國隊向來是乒乓球項目的奪金熱門，今屆男團由王楚欽、樊振東、馬龍、林高遠、梁靖崑出戰，當中王、樊都會參與男單。黃鎮廷今月初於亞錦賽八強，就曾與樊振東激戰四局惜敗，期間曾打成局數1：1平手，也在第三局一度領先。

黃鎮廷依然是香港男乒的重心人物。（余俊亮攝）

受初生女兒啟發學懂接受 無懼任何對手

他坦言過去面對中國隊始終會欠缺自信，但慢慢學懂「接受」，「上屆太有期望，成績不理想，今屆變得成熟、放得開，因凡事不會一帆風順，場上不容許想太多，會先接受、認清自己當下發揮如何，再慢慢調整打回來。」

黃鎮廷於亞錦賽男雙夥拍何鈞傑，八強也在領先中國組合馬龍／王楚欽下反勝為敗，但他認為己隊不落下風，「頂一頂，搏一搏，其實都有機會。我們有針對這方面，要練到對任何人也不驚。打過先知，打不過也沒法子。」

他之所以有這樣的變化，原來是受出生僅兩個月的女兒影響，「照顧小朋友有很多瑣碎事，很難休息得很好，有時會去想，這就像比賽賽程編排一樣，不會事事如意。」雖然愛女年紀太小、無法到現場觀賽，但黃鎮廷表示今屆亞運對他另有一層意義，「這是一種責任，每次也盡力打，希望她長大後，會知道爸爸是個拼拚搏的人，能為她帶來影響。」

雖然己32歲，但黃鎮廷從沒想過今屆是最後一次參與亞運，「身體沒有大傷，除非新一輩把我淘汰，我才會去考慮（退役）。」港隊今屆「新丁」姚鈞濤僅18歲，黃鎮廷希望小將為球隊帶來良性競爭，「多點新血加入，去搶位，可以提升全隊戰鬥力。」

黃鎮廷將夥拍杜凱栞出戰混雙。（余俊亮攝）

另外，黃鎮廷與何鈞傑同時要應付混雙，前者與杜凱栞合作，後者則夥李皓晴。黃與杜均認為，奪牌機會僅約五成，在視乎籤運如何。

黃稱：「面對任何選手，我們都有機會贏。」而杜就表示，「這是較有信心的項目，始終我們已磨合多年，十分了解對方。」香港乒乓球隊今日下午便會啟程前往上海集訓，之後直接轉至杭州參與亞運，比賽日期為9月22日至10月2日。