世大運｜奧運銅牌領軍　香港乒乓隊奪女子團體銅牌　獎牌數創新高

在成都舉行的世界大學生運動會，周一晚（7月31日）上演乒乓女子團體4強，港隊0：3不敵日本，獲得一面銅牌。



港隊出戰乒乓女子團體賽，陣中有杜凱琹和蘇慧音兩位在東京奧運奪得女子團體銅牌的代表，加上林依諾、吳詠琳和李凱敏，港隊先在分組賽擊敗蒙古、韓國和澳門，全勝出線，再於8強3：0輕取印度，進入4強戰。

港隊在4強遇上勁敵日本，由杜凱琹、蘇慧音和林依諾出戰，最終以0：３敗陣，不設季軍戰下獲得一面銅牌，連同早前武術隊奪得1金1銀2銅在內，令港隊今屆已獲1金1銀3銅共5面獎牌，突破2019年2金2銅共4面獎牌的數字，暫時是港隊歷屆最多獎牌的一屆。

成都世界大學生運動會 港隊獎牌（截至7月31日）

武術：

男子太極劍 金牌 許得恩

男子太極拳 銅牌 許得恩

男子南拳 銀牌 劉子

女子槍術 銅牌 沈曉榆



乒乓：

女子團體賽 銅牌

