杭州亞運｜信和四大商場播亞運賽事　睇比賽搶過百萬夜消費現金券

杭州亞運將於9月23日開幕，信和集團的四大商場奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將全程高清直播HOY TV 77台。在夜間賽事期間，商場將隨機送出總值過百萬AlipayHK夜消費現金券。



在周六晚的亞運開幕禮，奧海城及HOY TV將於晚上7時合辦直播前哨派對。（由公關提供）

在奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場4個商場，430吋及540吋大電視將會全程高清直播HOY TV 77台頻道，商場會在熱門場次派發打氣用品及每場派發商戶優惠券。

信和集團還與AlipayHK合作，於夜間賽事期間將隨機送出總值過百萬AlipayHK夜消費現金券；觀眾於晚上6時至10時賽事播放期間掃描場內AlipayHK活動QR Code，即可搶限量現金券。

「牛下女車神」李慧詩是HOY TV今屆亞運會節目嘉賓主持之一。（由公關提供）

杭州亞運開幕禮將於9月23日晚上舉行，當晚奧海城及HOY TV將於晚上7時在奧海城2期地下主題中庭合辦直播前哨派對，一眾HOY TV亞運節目主持及嘉賓包括前羽毛球亞運金牌得主葉姵延、花式溜冰運動員馬曉晴及何雁詩到場與出席的市民玩遊戲。出席者更可獲贈打氣包及亞運吉祥物紀念品。

此外，奧海城2期地下位置將於即日起至10月8日特設大型「亞運全城打氣站」，透過巨型打氣裝置讓市民在亞運期間為運動員一同集氣。打氣站設置電子屏幕，讓市民向想支持的亞運香港代表隊及指定運動員打氣，並建立個人的運動承諾，以身體力行形式支持香港運動員之餘，亦藉以鼓勵市民建立更健康的生活方式。只要完成以上打氣步驟，即可獲得奧海城商戶優惠券。

杭州亞運會中國香港代表團團長霍啟剛。（由公關提供）

另外，信和集團聯同中國工商銀行（亞洲）推出「亞運全城賞」信用卡消費獎賞，由2023年9月23日至2023年10月30日，憑ICBC信用卡（包括由內地中國工商銀行股份有限公司及/或中國工商銀行﹙亞洲﹚有限公司發行之信用卡）於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、朗壹廣場及信和廣場消費滿指定金額，可享高達HK$450「S現金券」奬賞及有機會獲贈亞運吉祥物紀念品。