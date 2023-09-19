杭州亞運．羽毛球｜男單易帥後磨合快　伍家朗感激黃綜翰共同進退

「雖然上星期香港公開賽見過傳媒，但未有機會分享更多，想特別感謝教練。」香港男單球手伍家朗在周二（19日）羽毛球代表隊會見傳媒時，特意向近月才上任的教練黃綜翰表達謝意。

雖然馬來西亞籍的男單主教練黃綜翰僅上任兩個月，但已為球員們帶來影響，家朗因教練共同進退的實際行動，大為感動。



今年5月，來自馬來西亞的前港隊男單主教練黃達明突然請辭，並加入同鄉球手李梓嘉的團隊，當時距離亞運僅餘4個多月，伍家朗也在社交媒體發長文談及事件，惹來不少迴響。直到7月，港隊聘請到前大馬單打教練總監黃綜翰，接手港隊男單主教練一職。

黃綜翰加入港隊僅2個月，已出戰過中國和香港公開賽，家朗表示雙方比想像中磨合得快：「和新教練磨合得好好，他也是我遇過這麼多任教練中，算是最落心落力的一個，場內、外都很照顧球員的心情和狀態。」

伍家朗在羽毛球代表隊會見傳媒特意向新教練黃綜翰表達謝意。（盧翊銘攝）

黃綜翰（左）上場與球員對打。（盧翊銘攝）

親身上場與球員練球

走入羽毛球館，見黃綜翰和家朗和李卓耀在場上對打練波，不時停下來檢討，並有說有笑，氣氛相當融洽，教練落力到汗流浹背的程度也不亞於球員。

然而，這就是新教練的魅力所在。家朗憶述：「好記得，教練知道我熱身所需的時間比久長，便叫我早兩小時到球場，然而他也一樣早到，不是只『叫』我一個人去。」短短兩個月，場內場外的交流，已建立球員和教練之間的互信。

曾任大馬單打教練總監4年多，黃綜翰對港隊的水平和球風早有概念。（盧翊銘攝）

2個多月已建立互信

曾任大馬單打教練總監4年多，黃綜翰對港隊的水平和球風早有概念。接手男單後，黃綜翰作為教練，也樂於與球員「齊上齊落」，他強調：「教練和球員要將心比心。」比起以上而下的方式，現時男單訓練模式更多的是相互溝通：「球員、我、助教和體能師（教練），我們都在同一個認知水平上，很重要。」例如球員提出問題、難題，然後大家合力從不同方面如技術、體能、肌力等不同方向解決問題，「教練工作不是將球員完美化，而是一個解決問題的工作者。因為隨時間推移，（訓練和比賽上）會不斷出新問題。」黃綜翰認為這樣的多方討論和合作，才能讓球員感受到背後有一支團隊在支持自己。

家朗在訪問間大讚教練細心。（盧翊銘攝）

教練的用心，球員直接感受到。家朗在訪問間大讚教練細心，即使相處時間不長，但技術上已經明顯有改善：「以前我對某些技術會有點困擾，例如網前挑球到對手後場，我不太掌握弧度、球速，但跟教練說過後，這2個月真的有改善到。」

理解球員難處亞運一同迎難而上

家朗繼3月德國公開賽奪金、打破「冠軍荒」，7月迎接新教練上任，戰績卻稍稍停滯，更遭遇香港公開賽一輪遊，但黃綜翰表示理解。「家朗早前生病，在有限的能力打到這樣的水準，控制範圍內的他都處理到100分。」他指，伍家朗備戰的心理質素、技術穩定性和執行力都超出水準，雙方已準備在家朗調理好身體後，以登上亞運頒獎台為目標。

謝影雪再強調二人將會秉承羽毛球隊的精神上場。（盧翊銘攝）

「鄧謝配」亞運最後一戰

另外，「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪上周於香港公開賽混合雙打中摘銀，刷新他們在賽事的最佳成績，也為杭州亞運做好準備。羽毛球混雙首圈將於10月2日展開，「鄧謝配」上屆奪得銀牌，謝影雪再強調二人將會秉承羽毛球隊的精神上場：「輕裝上陣，不讓成績包袱影響，加上一定是我的最後一次亞運了，拚盡打。」一旁的俊文也笑說自己很大機會也會是最後一次，希望能無憾完賽。

鄧俊文和謝影雪上周於香港公開賽混合雙打中摘銀。（盧翊銘攝）

杭州亞運會香港羽毛球代表隊名單：



男子

陳延澤、鄒軒朗、吳英倫、羅卓謙、李卓耀、李晉熙、呂俊瑋、伍家朗、鄧俊文、楊盛才



女子

張雁宜、梁珈穎、盧善恩、呂樂樂、馬子雪、吳芷柔、吳詠瑢、謝影雪、楊雅婷、楊霈霖



比賽日期：

9月28日至10月7日

