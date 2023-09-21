杭州亞運・直擊｜國足兩連勝提早晉級　戴偉浚：大家都是個大家庭

中國足球代表隊（國足）日前在杭州亞運男足分組賽，以5：1大破印度，今日（21日）面對緬甸，再以4：0擊敗對手，取得兩連勝，提早穩奪16強席位。

香港出生的中國國腳戴偉浚自去年一月首為國足披甲，連續兩場亞運分組賽各入一球，他坦言與球隊建立歸屬感，「大家都是大家庭，團結一心爭取最後勝利。」

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



近年國足經歷低谷期，不過U23梯隊主場出戰亞運，仍以冠軍為目標。分組賽首場大勝印度，為爭標注入強心針。分組賽第二戰對手為緬甸，國足大國腳世界排名第80，緬甸排名低80位，雙方實力差距明顯，只要今場再奪勝便能穩奪16強席位。

上場旗開得勝的國足獲主場球迷捧場，現場坐滿逾三萬觀眾。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、17-黃嘉輝、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



上場旗開得勝的國足獲主場球迷捧場，現場坐滿逾三萬觀眾。（葉詩敏攝）

代表國足上陣的前港隊青年軍戴偉浚上仗建功，今仗續獲派正選上陣。國足今場在控球和對抗佔優，甫開賽多次向對方進攻，戴偉浚在左路積極策動攻勢，惟國足在15分鐘才由譚龍接應劉洋傳中，頭槌頂入領先1：0。

這名超齡球員在4分鐘後再於禁區內頂入，不足5分鐘為國足領先至2：0。

上仗取得入球的戴偉浚在左路積極策動攻勢。（葉詩敏攝）

處於下風的緬甸一直被國足壓制，22分鐘再被王振澳以左腳勁射破門，入球後與戴偉浚擊掌和擁抱。

後者在44分鐘亦有貢獻，藉劉洋左路傳中，戴偉浚於禁區內頭槌頂入，射入代表國足後第二球，入球後向觀眾席上的女友圈起心形手勢。國足在上半場以4：0領先。

+ 5

下半場國足放緩攻勢，教練換入多名後備球員，戴偉浚繼上仗後，再次在下半場被換出，最終國足保持4：0勝果至完場，在小組兩戰兩勝提早出線，晉身16強。

戴偉浚去年1月首度為國足披甲，並在世界盃外圍賽第三輪中4度登場。亞運男足由U23及超齡球員組成，戴偉浚直到日前對印度的亞運首戰，才取得在國足的第一個入球。對於連續兩場建功，他指希望可以持續佳態，在淘汰賽發揮水準。

戴偉浚今仗以頭槌建功，連續兩場取得入球，獲球迷熱烈歡呼。（葉詩敏攝）

提到王振澳入球後興奮與其擊掌和擁抱，代表國足逾一年半是否已建立歸屬感，他說：「是的，大家都是一個大家庭，非常團結一心，取得最後勝利。」

國足在兩連勝後鎖定16強席位，最後一場小組賽將在9月24日上演，與孟加拉對陣。