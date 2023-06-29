中超｜戴偉浚合約糾紛告一段落　自由身終投上海申花大賣口乖

中國國腳戴偉浚與深圳隊瓜葛終於告一段落，正式加盟上海申花，周三（28日）首度亮相上海體育場，主場球迷見證下，接過球會9號戰袍。入鄉隨俗，戴偉浚更以上海話向主場球迷問好，更大讚申花擁有全中國最好的球迷。



香港出生的戴偉浚，2020年加盟深圳（前稱深圳佳兆業），隨後更順利入選中國國家隊。不過，這名23歲的中國國腳被深圳拖欠薪金，曾經要求回復自由身不果，球隊又不願意放售，令他滯留深圳。戴偉浚當時的前途未明，已多次發現人在上海，盛傳他的下一站就是上海申花。

隨着中國仲裁委員會的結果出爐，戴偉浚終獲自由身，上海申花周三宣布，戴偉浚正式加盟，並將披上9號球衣。

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戴偉浚與深圳的糾紛擾攘多時，昨天終如願正式加盟上海申花。（上海申花微博）

當戴偉浚現身球場時，全場掌聲雷動，先以上海話向球迷打招呼，並承諾會全力幫助球隊：「這裏有着全中國最好的球迷！接下來，我一定會全力以赴踢好每一場比賽，和兄弟們為申花帶來更多的勝利。」

戴偉浚透過社交網站再度感謝申花，「非常感謝上海申花的信任與支持，非常榮幸能夠披上9號球衣，站在申花的主場上，接下來我會更加努力，全力以赴的踢好每一場比賽一場比賽，謝謝大家！」

戴偉浚從球會董事長手中接過9號戰袍。（上海申花微博）

賽後記者會上，主帥吳金貴表示歡迎戴偉浚的到來，「戴偉浚經過了不懈的努力終於加盟球隊，球會、教練組和隊員們都非常高興，他的加盟可以進一步豐富球隊的進攻手段，同時也進一步加強了球隊的年輕化進程。全隊都非常歡迎他的到來，我相信他做出了一個正確的選擇，也相信申花一定會給他一個好的平台，他一定也會越來越好。」

戴偉浚昨日在球場出席加盟儀式，並即場穿上9號球衣。（微博影片截圖）

上海申花發聲明公布戴偉浚的正式加盟，表示他在場上的創造力及死球能力，在進攻上為球隊帶來更多變化，提早球隊進攻的質量，並以口號作結，「你我共期『戴』，同創新未來！」

上海申花過往有不少知名的外援，例如杜奧巴及泰維斯，可惜兩名名將皆非穿上9號球衣，當中曾經在英超打滾過的丹巴巴亞（Demba Ba）及恩哈路（Odion Ighalo）亦曾披起申花的9號球衣。

由於中超的轉會窗在7月1日開啟，因此戴偉浚最快能夠代表上海申花出戰的比賽，預計將為7月2日面對天津津門虎。