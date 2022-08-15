足球熱話︱戴偉浚談國足世盃夢：每場都看去學習　最難忘是這一屆

卡塔爾世界盃今年11月開幕，中國國家隊因在外圍賽出局，未能參與決賽周。不過，日前中央電視台的《足球之夜》節目中，就找來幾名國足成員談及對世界盃的回憶，題為《中國男足，心懷夢想，步履不停》，包括中場戴偉浚。



戴偉浚接受CCTV訪問，談及世盃夢。（網上截圖）

曾擁有香港及英國護照，最終轉籍代表中國的戴偉浚，有份在今屆世盃外上陣，他表示：「職業足球運動員夢想就是為國家踢一次世界盃吧。並指對世界盃最深刻的回憶，是2010年那一屆的決賽，「小白（恩尼斯達）在最後加時絕殺」。

戴偉浚隨後更稱：「世界盃基本上每一場我都會看，去學習每一種打法。」

戴偉浚在今屆世界盃外圍賽有份上陣，但國足最終出局。（新華社）

節目同時訪問了韓佳奇跟朱辰杰，前者稱很喜歡世界盃的氛圍，並引述曾代表國足出戰2002年日韓世界盃決賽周的肇俊哲，「肇指導經常跟我們說，當年中柱那一球是他一生中的遺憾」。

至於朱辰杰亦表示非常嚮往參與世界盃決賽周，他最有印象的是2014年巴西世界盃，結果由德國奪冠，「曉姆斯（Mats Hummels）是我的偶像，踢球風格等各方面都想向他學習」。他最後認為，看好法國高舉今屆賽事錦標。