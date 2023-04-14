中超｜戴偉浚遭拖糧滯留深圳隊陷尷尬處境　簡單3句盡顯無奈之情

效力深圳隊的中國國腳戴偉浚，內媒早前盛傳這名香港出生的國足球員，被深圳隊拖欠薪金，至今仍然未解決，但戴偉浚的名字依然被深圳隊登記，他以簡單3句向內地體育記者程文莉表明心跡。



早在去年中超開季前，已傳出戴偉浚所效力的深圳足球俱樂部有欠薪問題，這名港產中國國腳先透過律師向球會發信，其後再向中國足協申請仲裁回復自由身，惜上訴失敗，他只好繼續為深圳隊上陣，在11月因傷提早「收咧」。

中超｜傳戴偉浚遭欠薪 正申請仲裁爭取自由身 內媒指事情不簡單

戴偉浚追薪被指得罪深圳隊 內媒：應該要感恩 揭身價超欠薪金額

戴偉浚因拖糧問題，未能與球會達成共識。（資料圖片）

來到今季中超開季前夕，據中國傳媒了解，深圳隊完成債務重組，並與大部分欠薪球員達成和解協議，外界焦點同樣放在戴偉浚身上，惟這名中國國腳沒有簽署文件，欠薪問題依然未解決。

戴偉浚早前曾經現身上海，令不少球圈人士推測，是否與上海申花好事近，根據內地傳媒人李璇的消息，指申花曾經與深圳隊接洽，即使申花願意支持轉會費，但深圳隊的班主一錘定音，不願放人。戴偉浚縱然與深圳隊有合約在身，但至今依然未能和解，球會需要支付拖欠的薪金，他才會歸隊披甲。

戴偉浚早前現身上海，引起外界推測他是否轉投上海。（Instagram截圖）

周三（12日）是中超轉會窗的最後一天，因為深圳隊拒絕的關係，戴偉浚轉會失敗，其後更被深圳隊登記在中超的大軍名單中。不過，因與球會的欠薪問題未解決，只要深圳隊不還清欠薪，他都不會歸隊。

戴偉浚如今落入尷尬的處境，一方面被拖糧，另一方面又拒絕轉會，大好機會被迫滯留深圳隊，但又有波踢不得的狀態。戴偉浚又如何面對這種尷尬的處境？深圳隊隨隊記者程文莉日前上載與戴偉浚對話的截圖，「只能說挺無助，挺無語，也難以置信。」短短3句說話，已經顯示戴偉浚的無奈。

中國體育記者程文莉顯示與戴偉浚對話的截圖，無奈之情表露無遺。（微博截圖）

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