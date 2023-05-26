中超熱話｜戴偉浚欠薪案獲判勝訴　自由身轉會依然有懸念

在香港出生的中國國腳戴偉浚，所效力的深圳一方面欠薪，另一方面又沒有出售他，變相滯留深圳隊。為了追討欠薪，戴偉浚找律師討回公道，而他的代表律師表示戴偉浚獲勝訴，有望取回欠薪。



戴偉浚所效力的深圳足球俱樂部有欠薪問題，這名港產中國國腳先透過律師向球會發信，其後再向中國足協申請仲裁回復自由身，惜上訴失敗，他只好繼續為深圳隊上陣。中國傳媒早前透露，深圳隊完成債務重組，並與大部分欠薪球員達成和解協議，但唯獨與戴偉浚未能達成共識。

戴偉浚為了追回欠薪，找來律師團隊的協助，他的代表律師張冰上載一張裁決書的截圖，寫上「被申請人向申請人支付所欠款項」，換言之是戴偉浚一方獲勝訴，深圳隊方面需要在10日內向戴偉浚發放所拖欠的薪金。

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戴偉浚因拖糧問題，未能與球會達成共識。（資料圖片）

戴偉浚雖然討回公道，但不代表他可以立即回歸賽場，事關戴偉浚亦被深圳隊登記在今季的大軍名單中，他與球會的關係鬧得如此僵硬，相信歸隊無望。根據中國傳媒引述記者宋承良指，即使戴偉浚如今被判勝訴，與他的轉會事宜沒有影響，因為中國足協不承認這項欠薪裁決，戴偉浚能否立即轉會，就要等待他向中國足協申請恢復自由身的仲裁結果如何，據悉在本月底有定案。