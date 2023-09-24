柔道男神奪中華台北第一金　楊勇緯獲最佳生日禮物︱杭州亞運

有「柔道男神」稱號的台灣運動員楊勇緯，在杭州亞運柔道男子60公斤級別摘下金牌，奪得中華台北今屆賽事首面金牌。

這面金牌不止是他個人再次在大型運動會上的突破，也是中華台北歷來在亞運會累積的第100金。



台灣「柔道男神」楊勇緯（白衫）在杭州亞運柔道男子60公斤級別摘下金牌。（杭州亞運官網）

楊勇緯在東京奧運奪下柔道60公斤級別銀牌後一戰成名，他隨後再締造中華台北隊在這個運動項目歷史新一頁，登上該級別世界第一。今年7月強勢參加世界大學生運動會（世大運），並再次勇闖金牌戰，他在比賽中疑似傷到右手，不敵日本的中村太樹摘下銀牌，仍創下台灣男子柔道隊在世大賽歷來最佳成績。

他在上屆雅加達亞運獲得銅牌，今屆賽事他再次殺入金牌戰，面對頭號種子、世界排名第三的南韓選手李夏林，他擊敗對手成功為中華台北摘下今屆第一金，也是台灣首位柔道金牌選手，也是台灣代表團在亞運的第100面金牌。

東京奧運．柔道｜中華台北男神楊勇緯一夜爆紅 真性情打動日本人

台灣「柔道男神」楊勇緯（白衫）。（杭州亞運官網）

楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）

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9月28日是他的26歲生日，這面亞運金牌正是他最好的生日禮物。

楊勇緯不止實力超群，他一臉陽光帥氣，讓他在東京奧運後由台灣紅到日本，成為各大品牌代言人。今屆亞運再創佳績，相信他在未來將會人氣更盛。