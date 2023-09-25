杭州亞運．直擊｜陳諾思女花添銅有驚喜　「本身只想享受比賽」

杭州亞運第二日，香港劍擊隊再添獎牌，18歲的女子花劍代表陳諾思（Daphne），首度出戰亞運會即登頒獎台，摘下一面銅牌。這名港隊新星直言對戰果大感驚喜，但港隊花劍教練Gregory Koenig卻有不同的看法。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



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陳諾思出戰杭州亞運，奪得一面銅牌。（吳靄怡攝）

港隊女子花劍派出陳諾思及鄭曉為出戰杭州亞運個人賽，兩女將攜手順利殺入8強，18歲的陳諾思力克韓國的洪曉珍，而鄭曉為卻在一度領先的情況下，不敵日本的上野優佳，無緣為港隊確保決賽一席。

縱然陳諾思4強未能擊敗上野優佳，但首度征戰亞運會即登頒獎台，亦是港隊女花連續三屆獲得個人賽獎牌，這名小妮子步出採訪區時顯得十分開心，「開心、驚喜、冇預計過（入4強），所有嘢都估唔到，因為本身無期望太多，只想享受舞台同賽事，所以今日有幸上Podium（舞台）好驚喜，同埋真係好開心。」

陳諾思首戰亞運已踏上頒獎台，自言是意料之外。（吳靄怡攝）

陳諾思今個賽季有很多個第一次，第一次打成人組、第一次世錦賽躋32強，如今再加上第一面亞運銅牌，驚喜的戰績全因心態放得開，「今季都打得幾好，因為本身都是本着挑戰的心態，或許因為心態放鬆，所以有驚喜。」

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陳諾思多次重複奪牌是很驚喜，但港隊花劍教練Greg卻唱反調，「我不覺得是（陳諾思有牌）驚喜！」因為他認為Daphne與鄭曉為皆具備登上頒獎台的能力，更盛讚她的學習能力高，就像今次賽事一樣，她獲得台上比賽的初體驗，並深信她會愈來愈成功，「她（陳諾思）十分年輕，她的劍擊生涯才剛起步，首季已有如此亮眼的表現，當她累積更多經驗後，我相信她將經常出現在不同賽事的頒獎台。」

港隊花劍教練Greg認為陳諾思具備奪牌實力。（趙子晉攝）

短短兩日，花劍港隊已掃走1金2銅，Greg當然感到非常高興，「我是世界上最快樂的教練！當我來到香港已經很開心，加上早前的世錦團體賽銅牌及昨日（男子花劍）的成績，證明我們的努力都有回報。」