杭州亞運直擊｜張家朗獎牌背後繼續進化　致勝之道回歸劍擊基本步

張家朗在東京奧運奪金之後，近兩年在所有大賽皆有獎牌落袋，當中更不乏絕境下反勝的經典場面，包括昨日（24日）在4強以12：14落後予日本的敷根崇裕，卻連追3劍致勝，「Comeback King」當之無愧。

正值高峰的張家朗繼續進化，他的最強武器卻是最有效但也最簡單的基本打法。

01體育記者趙子晉、楊宇翹 杭州直擊



張家朗奪得杭州亞運個人賽金牌後，他基本上已盡攬大型賽事獎牌，包括奧運、世錦賽、世界盃、亞運、亞錦賽、世大、世青、亞青、青年亞運等，劍擊生涯稱得上圓滿。

杭州亞運直擊｜張家朗以亞運金牌寫大滿貫人生 繼續無止境學習

杭州亞運直擊｜張家朗奪港隊今屆第二金 4強絕地連追3分：好好彩

（楊宇翹攝）

他的比賽令香港人看得熱血沸騰，特別是一些反勝場面，譬如東京奧運及2022世錦賽8強，兩場均由落後9：14連追6分反勝15：14，昨晚亞運4強也在12：14後上擊敗敷根崇裕。這兩年他的劍擊造詣繼續進化，但在絕境下反勝的致勝關鍵，卻非什麼「獨門絕招」，反而回歸基本步，簡單直接如搶個起動、防一步弓步，推快節奏配合乾淨利落的打法，都是他的取分之匙。當然，這對技術細緻度與精準度要求極高，因為花劍得分部位只得上半身（不計手臂、面罩、頸），打法簡單較易被對手防守，而且只要有一刻猶豫，未能乾脆地執行戰術，就很容易送分給對方。

觀乎他對敷根一戰，落後12：14時，他先在開始線打出一個簡單的進攻得分；其後一劍雙方停頓後，他較早發動進攻再下一城，最後一分逼使敷根後退，最終連取三劍晉級。

在結果論的世界，魯莽與果斷只是一線之差，但在重要關頭夠膽回歸基本步應戰，就像以兒歌參加歌唱比賽一樣，技術、手感、信心、膽識，缺一不可，他這樣總結反勝敷根的戰術：「當時（落後12：14）沒有特別針對對手的部署，教練叫『唔好睇、唔好跟人節奏、大膽上去打』，我就跟住做，就這樣一分一分咬回來。」